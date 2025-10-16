RECENZE: Kdo se nebojí darovat ledvinu? Film s Polívkovou je moralita bez jiskry

Z produkčního hlediska jde skutečně o nenáročnou záležitost, čistě konverzační jednohubku pro čtyři herce. Anna Polívková tu vystupuje coby pozorovatelka testující své blízké s přísnou sebekontrolou, Martin Pechlát jako její manžel se od počátku projevuje jako sebestředný egoista a spřátelený pár, jejž hrají Barbora Seidlová a Jaromír Nosek, tvoří tandem záletné kokety a dobráka se srdcem na dlani.
Pechlátův hrdina se jasně chová jako sobecký snob, u čerpací stanice, v autě, na lodi a konečně i v chatě u řeky. Po celý čas přitom platí, že on je až příliš trapný a ona až moc svatá.