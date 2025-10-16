RECENZE: Kdo se nebojí darovat ledvinu? Film s Polívkovou je moralita bez jiskry

Anna Polívková ve filmu Něco za něco

Mirka Spáčilová
  14:00
Už jsme zažili české verze francouzských či italských děl, teď úsporný trend zamířil k rakouskému přepisu tamní divadelní hry, již naše scény uváděly pod názvy Ledvina či Vedlejší účinky. Do kin jde s titulem Něco za něco a s Annou Polívkovou v roli ženy hledající dárce ledviny v trojici, již tvoří její muž a spřátelený pár.

RECENZE: Kdo se nebojí darovat ledvinu? Film s Polívkovou je moralita bez jiskry

Už jsme zažili české verze francouzských či italských děl, teď úsporný trend zamířil k rakouskému přepisu tamní divadelní hry, již naše scény uváděly pod názvy Ledvina či Vedlejší účinky. Do kin jde...

