Tvůrci tvrdí, že jde o dětský film, ale skutečnosti odpovídá spíše fakt, že se v něm děti vyskytují. Nedočkají se však žádných vyloženě napínavých dobrodružství, která by je v kině bavila, pouze přeslazené idyly pro romanci dospělých.
Přitom vtipný výchozí nápad, co všechno jsou děti schopny podniknout, aby změnily maminčin plán na cestu k moři, nabízí spoustu šancí, jak vršit zábavné situace. Bohužel však zůstane jen u hry na odchyt papouška, načež se neděje – což je už tradice českých komedií – vůbec nic.
Typické nedorozumění samozřejmě rozlousknou zase malí hrdinové, kupodivu obeznámení s pojmem lesby.