RECENZE: Matka, sestra, přítel. Truchlení ve třech sleduje Napořád
Od náhlé smrti sedmnáctileté dívky uplynul rok. Matka, mladší sestra i přítel oběti se vyrovnávají se smutkem každý sám a po svém, ale posléze ve třech vyrazí na Tenerife, kde hodlají najít smíření, jež je vysvobodí z nekonečných pocitů viny a prázdnoty.
Není to snadný film, zvláště ve finále, kdy se posouvá do snové polohy hraničící místy s artovou schválností. Jednak diváka zrazuje už sama ztráta dítěte, jednak dvouhodinová přehlídka truchlení, jež je v kulisách bílých vln a černých skal ještě drásavější než v městské každodennosti.
Neboť první část svou věcnou střízlivostí jako by vzkazovala, že žít se musí dál, i když to bolí. V civilním duchu kamera sleduje běžný chod domácnosti, úkoly, večeře, hry v parku, návštěvu u prarodičů, setkání s expřítelem mrtvé dívky, který už má jinou, ale na vztah s rodinou bývalky znovu naváže.
Všichni se pokoušejí takříkajíc normálně fungovat, ale smutek se jich drží, ať jej podřizují sebekontrole, nebo mu dají volný průchod jako chlapec ve svém opileckém zhroucení. Současně však už posiluje jistá neurčitost, od tajemného dronu nad nočním parkovištěm až po fantaskní průchod do minulosti, odvozený z dávného domácího videa a zhmotněný u moře.
Napořád
Režie a scénář Sandra Wollnerová, hrají Birgit Minichmayrová, Lotte Shirin Keilingová, Tristan López
Nástup metaforických ornamentů rozvolňujících hranici mezi představami a realitou naštěstí brzdí představitelka mladší sestry, jedenáctiletá Lotte Shirin Keilingová. Neskutečně přirozený projev z ní činí hlavního tahouna celého díla, ať vyjadřuje dětskou nasupenost kvůli mobilu, nebo ve finále přijímá dospělou zodpovědnost.
Ve finále už se příběh zbytečně rozbíjí přemírou symbolů, vysvětlivek i morálních apelů typu „Kde jsou všichni?“, nicméně platí, že Napořád zosobňuje film rozhodně nevšední a působivý, i když se mu divák brání.
Tipy z televizního programu
Recenze: Na tělo 65 %, Kung Fu Panda 3 60 %, Hádkovi 50 %, Sladký život 30 %, Opravdová kuráž 80 %, Oppenheimer 75 %, Padesát odstínů svobody 20 %, Liga spravedlnosti 55 %, Hněv Titánů 30 %, Co jsme komu zase udělali? 55 %, T2 Trainspotting 70 %, Nepolapitelný 50 %
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RECENZE: Matka, sestra, přítel. Truchlení ve třech sleduje Napořád
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