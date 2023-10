Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Když se člověku něco zrovna moc nepovede, tiše čeká, až se na to zapomene. Televize to dělá naopak. Sotva Prima protáhla streamem a poté obrazovkou seriál Pod hladinou, který telenovelu ukryl do skafandrů policejních potápěčů, už Prima+ uvádí volné a ještě slabší pokračování Na vlnách Jadranu.