RECENZE: Má přece právo mě sníst! volá bobr z medvědí tlamy v nové pixarovce
Už ve škole se hrdinka projevuje jako živelná aktivistka, které ve svém svatém nadšení pro záchranu zvířat dovede být docela protivná. Od své babičky však dostane recept proti vzteku: dívat se a naslouchat. Jejich tichý rituál na skalce v hájku u jezírka je něžný, dojemný a teskný až do slibu, jímž se vnučka umírající babičce zaváže k ochraně jejich místa.
Zato silně obnošený motiv ekologické zápletky zosobňuje starosta, jenž odtud zvířata vypudí kvůli stavbě mostu. Studentka však zjistí, že k jejich návratu by stačil jediný bobr, jenž by obnovil hráz, a protože vědci do robotických zvířat zvaných Skokani dovedou přenést lidskou mysl, dívka v podobě bobří slečny „přeskočí“ do divočiny, aby faunu zmobilizovala.
V tomto okamžiku se film znovu nadechne, protože možnost komunikace se zvířaty mu poskytuje jak humor, tak osvětu. Na jedné straně hrdinka vyslechne třeba lesní klepy „v tom pelechu byli spolu“, na straně druhé, když zachraňuje bobra z medvědí tlamy, se místo díků dočká údivu: „Co to děláš, vždyť on měl přece právo mě sníst!“
Na skok do divočiny
USA, 2026, 105 min
Režie: Daniel Chong
Scénář: Jesse Andrews, Daniel Chong
V českém znění: Adriana Navrátilová, Zuzana Mixová, Michal Gulyáš a další
Kinobox: 79 %
Střet městské idealistky s přírodními zákony vtěluje tak potřebnou dávku zdravého rozumu do pravidel, s nimiž zvířata dívku seznamují. Patří k nim právě podstata potravinového řetězce „Když potřebuješ jíst, jez“, ale také nárok každého tvora na své jméno, což vyústí ve vtipné defilé mravenců.
Svůj půvab má rovněž rada králů, složená ze zástupců všech živočišných druhů a zahrnující mimo jiné barvitý dynastický převrat, kdy se housenka coby uchvatitelka moci po motýlí matce octne na straně zla. Ptáci se blíží až hororovým scénám a během vpravdě bondovské akce přijde ke slovu jak veselý žralok, tak zvířecí okouzlení hrátkami s mobilem.
Naopak dost kostrbatě se snímek prodírá k poselství, že lepší než násilné „rozplácnutí“ je náprava hříšníků, a ve finále se „přeskoky“ lidí ve zvířata i obráceně natolik rozrostou, že zejména menší diváci ztrácejí přehled. Ani animace není tak osobitá, jakou Pixar jindy umí, o scénáři nemluvě, ale pořád se projekt Na skok do divočiny řadí k těm lepším z moderních pohádek.
