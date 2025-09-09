Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným, mohly by si společně s klasikem povzdechnout hrdinky; pouze by to vyjádřily, jak bez servítků naznačuje jejich silácký slovník, o dost jadrněji.
Jenže když je člověku patnáct, má pocit, že mu patří svět a že teprve teď začne být život vzrušující, nemůže snad zažít strašlivější prázdninovou nudu než ve staré chatě se suchým záchodem, u vody plné sinic a pod přísným dohledem starší sestry, která má obě puberťačky na starost.
Je tu ještě záhadná dívka, která odhalila zázračnou schopnost nedalekého lesního jezírka, v němž to čas od času zabublá až hororově.