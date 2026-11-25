Ve zkratce by se Muži v letu dali charakterizovat jako výhodné balení typu tři v jednom. Základ tvoří tuctové vztahové schéma, jaké se vyskytuje od Ulice po Boží plán. Ozvláštnění přidávají letecké záběry, byť se většinou děj drží při zemi. A coby záchranáři projektu fungují tři herečtí bardové a někdejší spolužáci, tedy trio Zedníček, Polívka a Donutil.
Jenže jejich postavy – zejména Zedníčkův jímavý, nikoli však nemohoucí vdovec a Polívkův úsměvně vypelichaný lamač ženských srdcí – tu nejsou samy.
Je rozhodně dobře, že trojlístek takových legend mohl strávit společný čas před kamerou. Ale když už se sešel, zasloužil by si i výjimečný scénář.