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RECENZE: Kupodivu Mumbo Jumbo dokáže propojit i družici s ježibabou

Mirka Spáčilová
  8:13aktualizováno  8:25
Animovaný film Mumbo Jumbo sice nosí označení pro nejmenší diváky, ale rozhodně neublíží ani rodinnému doprovodu. Pod vlajkou fantazie totiž spojuje prvky zdánlivě nespojitelné tak samozřejmě, jak to dovede autor knižní předlohy Jakob Martin Strid.
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Z filmu Mumbo Jumbo | foto: Film Europe

Dánský ilustrátor, spisovatel a komiksový tvůrce se mezinárodně proslavil zejména Neuvěřitelným příběhem o obrovské hrušce, který vyšel i česky a v němž námořní dobrodružství s příslušnou ovocnou dužinou zažije nezvyklý tandem kocourka a slona.

Podobně snímek Mumbo Jumbo, který se prodal do Francie, na Střední východ, do Polska, Estonska, Maďarska, Řecka i postsovětských zemí, vděčí za svůj půvab hravé kombinaci různorodých motivů napříč odlišnými kulturními tradicemi.

Z filmu Mumbo Jumbo
Z filmu Mumbo Jumbo
Z filmu Mumbo Jumbo
3 fotografie

Titulní hroší hrdina by rád ostatním zvířatům z idylického zeleného údolí pomáhal s přípravou slavnosti, ale ještě na to nestačí. Jenže když okusí kouzelnou houbu, vyroste natolik, že zatouží po návratu ke své původní velikosti. Proto se s kamarády vydá za čarodějnicí Babou Jagou.

Mumbo Jumbo

60 %

Dánsko 2026 83 min

Režie: Karsten Kiilerich

Předloha: Jakob Martin Strid (kniha)

Scénář: Karsten Kiilerich

Hrají: Lars Mikkelsen, Kirsten Lehfeldt, Peter Frödin, Rebecca R?nde Kiilerich, Annevig Schelde Ebbe, Victor Spanning, Peter Zhelder, Cecilie Stenspil

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Prakticky se hraje road movie pro předškoláky, kterou ozvláštňují drobné nápady, třeba balón s vanou místo koše, a především nenucený způsob, jímž se čtveřice poutníků během své cesty vyrovnává s motivy jak moderního světa, tak klasických pohádek.

Zní to bláznivě, ale Mumbo Jumbo semele dohromady dálnici, družici, raketu včetně rozbušek, želatinové gumídky i chaloupku na kuřích nožkách jako z Mrazíka, aniž by to děti jakkoli zaskočilo. Kupodivu to vše spolu přirozeně ladí včetně kohouta s kytarou u benzínky.

Pravda, po animátorské či výtvarné stránce se průlom nekoná a jasně se cílí na věkovou skupinu, která ještě ve všem nehledá logiku a dovede každou ztřeštěnost přijmout bez údivu. Ovšem dospělí, kteří jsou takové hry na všední zázraky stále schopni, přečkají pohádku bez újmy.

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