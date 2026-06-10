RECENZE: Kupodivu Mumbo Jumbo dokáže propojit i družici s ježibabou
Dánský ilustrátor, spisovatel a komiksový tvůrce se mezinárodně proslavil zejména Neuvěřitelným příběhem o obrovské hrušce, který vyšel i česky a v němž námořní dobrodružství s příslušnou ovocnou dužinou zažije nezvyklý tandem kocourka a slona.
Podobně snímek Mumbo Jumbo, který se prodal do Francie, na Střední východ, do Polska, Estonska, Maďarska, Řecka i postsovětských zemí, vděčí za svůj půvab hravé kombinaci různorodých motivů napříč odlišnými kulturními tradicemi.
Titulní hroší hrdina by rád ostatním zvířatům z idylického zeleného údolí pomáhal s přípravou slavnosti, ale ještě na to nestačí. Jenže když okusí kouzelnou houbu, vyroste natolik, že zatouží po návratu ke své původní velikosti. Proto se s kamarády vydá za čarodějnicí Babou Jagou.
Mumbo Jumbo
Dánsko 2026 83 min
Režie: Karsten Kiilerich
Předloha: Jakob Martin Strid (kniha)
Scénář: Karsten Kiilerich
Hrají: Lars Mikkelsen, Kirsten Lehfeldt, Peter Frödin, Rebecca R?nde Kiilerich, Annevig Schelde Ebbe, Victor Spanning, Peter Zhelder, Cecilie Stenspil
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Prakticky se hraje road movie pro předškoláky, kterou ozvláštňují drobné nápady, třeba balón s vanou místo koše, a především nenucený způsob, jímž se čtveřice poutníků během své cesty vyrovnává s motivy jak moderního světa, tak klasických pohádek.
Zní to bláznivě, ale Mumbo Jumbo semele dohromady dálnici, družici, raketu včetně rozbušek, želatinové gumídky i chaloupku na kuřích nožkách jako z Mrazíka, aniž by to děti jakkoli zaskočilo. Kupodivu to vše spolu přirozeně ladí včetně kohouta s kytarou u benzínky.
Pravda, po animátorské či výtvarné stránce se průlom nekoná a jasně se cílí na věkovou skupinu, která ještě ve všem nehledá logiku a dovede každou ztřeštěnost přijmout bez údivu. Ovšem dospělí, kteří jsou takové hry na všední zázraky stále schopni, přečkají pohádku bez újmy.
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Bourneovo ultimátum 70 %, Jedna bitva za druhou 70 %, Osm hrozných 65 %, Vetřelec: Romulus 80 %, Její tělo 55 %, Pepa 45 %, Žít po svém 50 %, Bob Dylan: Úplně neznámý 55 %, Stopy Járy Cimrmana 55 %, Slovo 55 %, Zlo s lidskou tváří 50 %, Největší showman 50 %, Panenky na útěku 55 %
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