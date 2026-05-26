RECENZE: Hledá se Nemo? Než se Mrzutá rybka usměje, spotřebuje spoustu růžové

Mirka Spáčilová
  16:49
Každý animovaný film ponořený do mořského světa pošilhává po hitu Hledá se Nemo, ale zdaleka ne každý se mu alespoň přiblíží. Což platí i pro novinku kin Mrzutá rybka, která vznikla podle předlohy Deborah Diesenové.
Z filmu Mrzutá rybka

Z filmu Mrzutá rybka | foto: Continental Film

Z filmu Mrzutá rybka
Z filmu Mrzutá rybka
Z filmu Mrzutá rybka
Z plakátu filmu Mrzutá rybka
5 fotografií

Od začátku roku už malé diváky lákali pod hladinu Rufus: Mořský dráček, který neuměl plavat či Velrybí píseň, nyní je na řadě podmračený pan Rybka, kterému do samotářského života vrhne malá Pip z rodu mořských koníků. Společně hledají Třpytku, která prý umí splnit každé přání.

Příběhy Deborah Diesenové zrodily celou knižní sérii, kterou ilustroval Dan Hanna; jeho stylizace se drží též filmová verze, v níž více než postavy i zápletka baví druhý plán, kde si tvůrci pohrávají s rekvizitami, prostředím a jeho každodenními rituály.

Tak se hluboko v oceánu nacházejí třeba dětská pískoviště, řízené přechody pro chodce, kudy se šine mateřská školka, hlemýždí zápasy, místní rozhlasové vysílání ohlašující další krásný den na korálovém útesu nebo železářství, které láká zákazníky na slevové akce.

Z filmu Mrzutá rybka
Z filmu Mrzutá rybka
Z filmu Mrzutá rybka
Z filmu Mrzutá rybka
5 fotografií

Hlavní hrdinové už tolik svérázu nemají; titulní morous prostě směřuje ke svému polepšení pod léčivým vlivem své dychtivé a dobrosrdečné společnice, která se vyznačuje tak úmornou žvanivostí, že se její dabérka Tereza Martinková sotva stačí nadechnout.

Mrzutá rybka

50 %

USA / Austrálie 2026 92 min

Režie: Ricard Cussó, Rio Harrington

Scénář: Elise Allen, Elie Choufany

Hudba: Ack Kinmonth

Hrají: Nick Offerman, Miranda Otto, Amy Sedaris, Remy Hii, Nina Oyama, Jordin Sparks Thomas, Nazeem Hussain, Anne Edmonds

Kinobox: Přidat hodnocení

Nežli dojdou poznání, že ani bájná ryba neumí dělat zázraky, proplují celým oceánem růžových odstínů, jež mají zřejmě okouzlit holčičky: do růžova se vedle Třpytky a její říše oblékly delfíní slečny i medúza, zdobné prvky nosí též úhoř nemotora, který produkuje prvoplánový humor.

Vedle tradiční poučky o síle přátelství se dětem dostane i přírodovědné osvěty. Zjistí třeba, že koníček mořský se vyznačuje stovkami potomků, kteří hravě zabydlí vrak zaoceánského parníku, nebo že sépie ovládají světelnou hypnózu.

Zde jim ovšem neslouží k lovu kořisti, nýbrž k pokusu o násilné vysídlení jiných druhů, který v tuctové pohádce nutně končí smírem. Vlastně tu ani nikdo nikoho nepojídá, všichni včetně velryb si za účelem vyčištění životního prostoru dopřávají leda chaluhy.

Národní divadlo přálo „Janžurce" ve stoje, na jevišti slavila osmdesátiny

Kde je dnes Půlnoční bouře a jak žije? Příběh dívky ze seriálu Jitřní záře

Hrdinové šestidílného rodinného dramatu Jitřní záře

Televize Nova začala každou neděli vysílat seriál Jitřní záře inspirovaný skutečnými událostmi. Připomíná příběh rodičů, kteří se rozhodli žít alternativně a svou dceru pojmenovali Půlnoční bouře.

Celé Národní divadlo povstalo. Iva Janžurová 85. narozeniny slavila na jevišti

Herečka Iva Janžurová v Národním divadle (19. května 2026)

Herecká legenda Iva Janžurová nezastavuje ani ve svých čerstvých 85 letech. V úterý večer, v den svého životního jubilea, se postavila na prkna Národního divadla (ND) v úspěšném zpracování Erbenovy...

Zemřela autorka knih pro děti Veronika Valentová. Bylo jí 52 let

Spisovatelka a překladatelka Veronika Valentová besedovala v Knižní kavárně...

Ve věku 52 let v úterý náhle zemřela spisovatelka Veronika Valentová, která své knihy od začátku věnovala především dětem, případně jejich rodičům. Napsala mimo jiné knihy Karlík Nezbedník - Knížka...

KVÍZ: Herečka jako řemen. Znáte dobře role oslavenkyně Ivy Janžurové?

Iva Janžurová v seriálu Vytoč mého agenta! (2024)

Komediální živel, ovšem zcela přesvědčivá i v charakterních, vážnějších rolích. Taková je Iva Janžurová, herečka nezaměnitelného hlasového projevu, jedinečné dikce a schopnosti proměnit se v...

Ivu Janžurovou zrazuje zdraví. Představení se ruší, předtím byla v nemocnici tři dny

Herečka Iva Janžurová v Národním divadle (19. května 2026)

Slavnou herečku Ivu Janžurovou začalo zrazovat zdraví. Poté, co strávila kolem svých 85. narozenin tři dny v nemocnici, opět čelila kolapsu. Stavovské divadlo kvůli tomu zrušilo představení.

GLOSA: U mě pořád dobrý, hlásí Hřebejk. V knize však mohl promluvit podrobněji

Premium
Režisér Jan Hřebejk přichází do Rudolfina na poslední rozloučení s Jiřím...

Knižní rozhovor publicistky Veroniky Bednářové s režisérem Janem Hřebejkem U mě pořád dobrý je svižné, lehké a splavné čtení. Prozradí leccos o zákulisí natáčení diváckých hitů jako Šakalí léta,...

26. května 2026

Je ti teplo a dole máš mravenčení. Film Co je ti, holka? zkoumá téma dívčí sexuality

Záběr z debutu slovinské režisérky Uršky Djukićové Co je ti, holka?

Je cesta k poznání vlastního těla v období dospívání skutečně hříchem? Touto otázkou se zabývá celovečerní debut slovinské režisérky Uršky Djukić Co je ti, holka? Film o sebepoznání a vnitřním boji s...

26. května 2026  11:23

Milostný dopis fanouškům. Nothing But Thieves chystají svůj největší koncert u nás

Kapela Nothing But Thieves

Pražská trajektorie je jasná. Britská indie rocková kapela Nothing But Thieves se vypracovala od MeetFactory, přes Roxy a Forum Karlín až do O2 universa. Zahraje zde 22. ledna příštího roku.

26. května 2026

Z časů protektorátu. Na pokračování Bobří řeky si čtenáři museli počkat desítky let

Rukopis J. Foglara románu Strach nad Bobří řekou

Více než padesát let si museli počkat čtenáři slavné foglarovky Hoši od Bobří řeky na pokračování. Temný román Strach nad Bobří řekou vyšel poprvé v roce 1989. Jaroslav Foglar se v něm inspiroval...

26. května 2026  10:25

KOMENTÁŘ: Nenávidí Putina, tak ztrestal Čechova. A co třeba spálit Bibli?

Premium
Ruský diktátor Vladimir Putin (23. dubna 2026)

Řekněme, že někomu vadí současná politika Izraele. Roztrhá tudíž Bibli pouze proto, že ji podle dostupných pramenů sepsali vesměs etničtí Židé? Zní to nesmyslně, nicméně výrok respektovaného herce...

26. května 2026

Odešel saxofonový obr. Americkému jazzmanovi Rollinsovi bylo 95 let

Didier Jallais: Sonny Rollins (1. místo v soutěži Jazz World Photo 2014)

Ve věku 95 let zemřel americký jazzový saxofonista Sonny Rollins. V úterý o tom informovaly tiskové agentury s odkazem na jeho mluvčí a oficiální stránky. Agentura AFP Rollinse označila za poslední...

26. května 2026  6:26

KVÍZ: Nejtemnější foglarovka. Vyhrajte v kvízu román Strach nad Bobří řekou

Strach nad Bobří řekou

Více než padesát let si museli počkat čtenáři slavné Foglarovky Hoši od Bobří řeky na pokračování. Temný román Strach nad Bobří řekou vyšel poprvé v roce 1989. Jaroslav Foglar se v něm inspiroval...

vydáno 26. května 2026

Reakce na Sbormistra? Nova zřídila etický panel pro tvorbu dle skutečných událostí

Kateřina Falbrová a Maya Kintera

Pořady inspirované skutečnými událostmi jsou žádané, občas ale mohou nevhodně zasáhnout do soukromí lidí, kterých se týkají. Stalo se to třeba u filmu Sbormistr, kde oběť vymohla soudně zákaz...

25. května 2026  16:23

Hvězda Hry o trůny a Gangů z Birminghamu Aidan Gillen míří do Zlína

Aidan Gillen na premiéře závěrečné řady seriálu Hra o trůny (Radio City Music...

Jeden z nejvýraznějších irských herců současnosti, charismatický Aidan Gillen, bude jednou z hlavních hvězd letošního ročníku Zlín Film Festivalu. Diváci ho znají jako vypočítavého Petyra „Malíčka“...

25. května 2026  15:48

Až do sto dvaceti! Podívejte se do tváří stoletých přeživších holokaustu

Fotograf Jindřich Buxbaum zachytil na svých snímcích muže a ženy, kteří...

Fotograf Jindřich Buxbaum zachytil na svých snímcích muže a ženy, kteří překročili věkovou hranici sta let a jejichž životní dráha byla spojena s tragickou zkušeností holocaustu. V nové knize Až do...

25. května 2026  15:30

RECENZE: Tak jsem vyprovodila muže k jiné ženě. U Hranic věrnosti se divák ošívá

50 % Premium
Z filmu Hranice věrnosti

Láskyplným rozloučením a slovy „Tak jsem vyprovodila svého muže k jiné ženě“ začíná novinka kin Hranice věrnosti, v níž Diana Fabiánová a Tomáš Kobza vyprodali vlastní soukromí. Včetně dvou synů,...

25. května 2026

