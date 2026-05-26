RECENZE: Hledá se Nemo? Než se Mrzutá rybka usměje, spotřebuje spoustu růžové
Od začátku roku už malé diváky lákali pod hladinu Rufus: Mořský dráček, který neuměl plavat či Velrybí píseň, nyní je na řadě podmračený pan Rybka, kterému do samotářského života vrhne malá Pip z rodu mořských koníků. Společně hledají Třpytku, která prý umí splnit každé přání.
Příběhy Deborah Diesenové zrodily celou knižní sérii, kterou ilustroval Dan Hanna; jeho stylizace se drží též filmová verze, v níž více než postavy i zápletka baví druhý plán, kde si tvůrci pohrávají s rekvizitami, prostředím a jeho každodenními rituály.
Tak se hluboko v oceánu nacházejí třeba dětská pískoviště, řízené přechody pro chodce, kudy se šine mateřská školka, hlemýždí zápasy, místní rozhlasové vysílání ohlašující další krásný den na korálovém útesu nebo železářství, které láká zákazníky na slevové akce.
Hlavní hrdinové už tolik svérázu nemají; titulní morous prostě směřuje ke svému polepšení pod léčivým vlivem své dychtivé a dobrosrdečné společnice, která se vyznačuje tak úmornou žvanivostí, že se její dabérka Tereza Martinková sotva stačí nadechnout.
Mrzutá rybka
USA / Austrálie 2026 92 min
Režie: Ricard Cussó, Rio Harrington
Scénář: Elise Allen, Elie Choufany
Hudba: Ack Kinmonth
Hrají: Nick Offerman, Miranda Otto, Amy Sedaris, Remy Hii, Nina Oyama, Jordin Sparks Thomas, Nazeem Hussain, Anne Edmonds
Kinobox: Přidat hodnocení
Nežli dojdou poznání, že ani bájná ryba neumí dělat zázraky, proplují celým oceánem růžových odstínů, jež mají zřejmě okouzlit holčičky: do růžova se vedle Třpytky a její říše oblékly delfíní slečny i medúza, zdobné prvky nosí též úhoř nemotora, který produkuje prvoplánový humor.
Vedle tradiční poučky o síle přátelství se dětem dostane i přírodovědné osvěty. Zjistí třeba, že koníček mořský se vyznačuje stovkami potomků, kteří hravě zabydlí vrak zaoceánského parníku, nebo že sépie ovládají světelnou hypnózu.
Zde jim ovšem neslouží k lovu kořisti, nýbrž k pokusu o násilné vysídlení jiných druhů, který v tuctové pohádce nutně končí smírem. Vlastně tu ani nikdo nikoho nepojídá, všichni včetně velryb si za účelem vyčištění životního prostoru dopřávají leda chaluhy.
Kde je dnes Půlnoční bouře a jak žije? Příběh dívky ze seriálu Jitřní záře
Televize Nova začala každou neděli vysílat seriál Jitřní záře inspirovaný skutečnými událostmi. Připomíná příběh rodičů, kteří se rozhodli žít alternativně a svou dceru pojmenovali Půlnoční bouře.
Celé Národní divadlo povstalo. Iva Janžurová 85. narozeniny slavila na jevišti
Herecká legenda Iva Janžurová nezastavuje ani ve svých čerstvých 85 letech. V úterý večer, v den svého životního jubilea, se postavila na prkna Národního divadla (ND) v úspěšném zpracování Erbenovy...
Zemřela autorka knih pro děti Veronika Valentová. Bylo jí 52 let
Ve věku 52 let v úterý náhle zemřela spisovatelka Veronika Valentová, která své knihy od začátku věnovala především dětem, případně jejich rodičům. Napsala mimo jiné knihy Karlík Nezbedník - Knížka...
KVÍZ: Herečka jako řemen. Znáte dobře role oslavenkyně Ivy Janžurové?
Komediální živel, ovšem zcela přesvědčivá i v charakterních, vážnějších rolích. Taková je Iva Janžurová, herečka nezaměnitelného hlasového projevu, jedinečné dikce a schopnosti proměnit se v...
Ivu Janžurovou zrazuje zdraví. Představení se ruší, předtím byla v nemocnici tři dny
Slavnou herečku Ivu Janžurovou začalo zrazovat zdraví. Poté, co strávila kolem svých 85. narozenin tři dny v nemocnici, opět čelila kolapsu. Stavovské divadlo kvůli tomu zrušilo představení.
RECENZE: Hledá se Nemo? Než se Mrzutá rybka usměje, spotřebuje spoustu růžové
Každý animovaný film ponořený do mořského světa pošilhává po hitu Hledá se Nemo, ale zdaleka ne každý se mu alespoň přiblíží. Což platí i pro novinku kin Mrzutá rybka, která vznikla podle předlohy...
GLOSA: U mě pořád dobrý, hlásí Hřebejk. V knize však mohl promluvit podrobněji
Knižní rozhovor publicistky Veroniky Bednářové s režisérem Janem Hřebejkem U mě pořád dobrý je svižné, lehké a splavné čtení. Prozradí leccos o zákulisí natáčení diváckých hitů jako Šakalí léta,...
Je ti teplo a dole máš mravenčení. Film Co je ti, holka? zkoumá téma dívčí sexuality
Je cesta k poznání vlastního těla v období dospívání skutečně hříchem? Touto otázkou se zabývá celovečerní debut slovinské režisérky Uršky Djukić Co je ti, holka? Film o sebepoznání a vnitřním boji s...
Milostný dopis fanouškům. Nothing But Thieves chystají svůj největší koncert u nás
Pražská trajektorie je jasná. Britská indie rocková kapela Nothing But Thieves se vypracovala od MeetFactory, přes Roxy a Forum Karlín až do O2 universa. Zahraje zde 22. ledna příštího roku.
Z časů protektorátu. Na pokračování Bobří řeky si čtenáři museli počkat desítky let
Více než padesát let si museli počkat čtenáři slavné foglarovky Hoši od Bobří řeky na pokračování. Temný román Strach nad Bobří řekou vyšel poprvé v roce 1989. Jaroslav Foglar se v něm inspiroval...
KOMENTÁŘ: Nenávidí Putina, tak ztrestal Čechova. A co třeba spálit Bibli?
Řekněme, že někomu vadí současná politika Izraele. Roztrhá tudíž Bibli pouze proto, že ji podle dostupných pramenů sepsali vesměs etničtí Židé? Zní to nesmyslně, nicméně výrok respektovaného herce...
Odešel saxofonový obr. Americkému jazzmanovi Rollinsovi bylo 95 let
Ve věku 95 let zemřel americký jazzový saxofonista Sonny Rollins. V úterý o tom informovaly tiskové agentury s odkazem na jeho mluvčí a oficiální stránky. Agentura AFP Rollinse označila za poslední...
KVÍZ: Nejtemnější foglarovka. Vyhrajte v kvízu román Strach nad Bobří řekou
Více než padesát let si museli počkat čtenáři slavné Foglarovky Hoši od Bobří řeky na pokračování. Temný román Strach nad Bobří řekou vyšel poprvé v roce 1989. Jaroslav Foglar se v něm inspiroval...
Reakce na Sbormistra? Nova zřídila etický panel pro tvorbu dle skutečných událostí
Pořady inspirované skutečnými událostmi jsou žádané, občas ale mohou nevhodně zasáhnout do soukromí lidí, kterých se týkají. Stalo se to třeba u filmu Sbormistr, kde oběť vymohla soudně zákaz...
Hvězda Hry o trůny a Gangů z Birminghamu Aidan Gillen míří do Zlína
Jeden z nejvýraznějších irských herců současnosti, charismatický Aidan Gillen, bude jednou z hlavních hvězd letošního ročníku Zlín Film Festivalu. Diváci ho znají jako vypočítavého Petyra „Malíčka“...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Až do sto dvaceti! Podívejte se do tváří stoletých přeživších holokaustu
Fotograf Jindřich Buxbaum zachytil na svých snímcích muže a ženy, kteří překročili věkovou hranici sta let a jejichž životní dráha byla spojena s tragickou zkušeností holocaustu. V nové knize Až do...
RECENZE: Tak jsem vyprovodila muže k jiné ženě. U Hranic věrnosti se divák ošívá
Láskyplným rozloučením a slovy „Tak jsem vyprovodila svého muže k jiné ženě“ začíná novinka kin Hranice věrnosti, v níž Diana Fabiánová a Tomáš Kobza vyprodali vlastní soukromí. Včetně dvou synů,...