Z celovečerní autorské prvotiny režiséra Adama Martince na člověka dýchne čistá radost vzácných případů, kdy se očividný talent naprosto míjí s vypočítavým kalkulem. Zatímco jiní hledají pro své debuty světová témata i postupy, Martinec točí to, co zná a co má rád.

Místního ředitele zeměkoule, který nekonečnou buzerací okolí zakrývá soukromý žal, hraje naprosto dokonale režisérův otec.