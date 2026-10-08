Žádný kalkul, žádná spekulace, žádná pragmatická sázka na módní témata. Z filmu Milovník, ne bojovník je znát osobní prožitek generace, která si cestu k dospělosti razí přes trapasy a první lásky stejně trnitě jako každé jiné pokolení, byť s nezbytným mobilem v ruce.
RECENZE: Milovník, ne bojovník ukazuje, že v hrané tvorbě má Slovensko navrch
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