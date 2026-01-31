RECENZE: Prezident objevuje milost. Zase jednou je v kinech film, který má smysl

Premium

Fotogalerie 6

Z filmu Milost (2025) | foto: Variace

Mirka Spáčilová
  10:00
Kinobox
76,7%
Vyžaduje od diváka naprosté soustředění, ale odměna stojí za to. Novinka scenáristy a režiséra Paola Sorrentina nazvaná Milost totiž spadá do stále vzácnější kategorie filmů obdařených chytrým mozkem a ryzí krásou.

Režisérův dvorní herec Toni Servillo, odměněný za svůj výkon cenou festivalu v Benátkách, představuje stárnoucího prezidenta, jehož volební období brzy skončí.

Dostal přezdívku Železobeton, se ctí přestál šest vládních krizí, což mimochodem na Itálii zase není tolik, a než odejde do penze, měl by ještě podepsat či odmítnout tři dokumenty: zákon o eutanazii a dvě žádosti o milost.

Nebere si servítky, prezidenta s jeho úporným vyzvídáním o manželčině údajném milenci jadrně okřikuje: „Už mě ne..r!“ A jeho předepsaný dietní jídelníček jízlivě komentuje: „Taky by mohl umřít na podvýživu.“

31. ledna 2026

