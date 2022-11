RECENZE: Rocker, politik, šoumen, generál, kazatel. Kocáb má pomník

Pokud však Kocáb do boje o Hrad nepůjde, pomník, který mu postavila režisérka Olga Sommerová, ztrácí do jisté míry účel. Hlavně tam, kde nejde o hudbu.

Ne, že snad člověk od portrétované celebrity čekal pokorný výlev sebemrskačství, od toho je tu však filmař, aby ji vedl i temnějšími zákoutími, kam se hvězdě nechce zrovna moc vracet.

Jenže v tom byly předešlé dokumenty Sommerové, včetně díla Jiří Suchý – Lehce s životem se prát, důslednější a poctivější, Kocábova prezentace vytváří spíše jednu velkou svatozář.

Ani slovo nepadne o podnikatelských aktivitách včetně vytunelovaného fondu Trend, kolem rozpadu manželství se našlapuje ohleduplně a okrajově. Kocáb pouze zmíní „své největší selhání“ a ve frázích obhajuje umělcovu potřebu svobody s dodatkem „já nedořešuju, rovnou odcházím“; jeho bývala žena Marsha Kocábová jen naznačí, že „nechával mě hodně samotnou“.

Navíc snímek přejímá Kocábovu tradiční jevištní stylizaci s maskou, jejíž humor však působí uměle v kontrastu s četnými záběry, kdy hrdina zadumaně kráčí a hledí do dáli.

Nespoutaná fantasmagorie, jíž si Kocáb s Pražským výběrem vychutnali v hojně citovaném snímku Pražákům, těm je hej, je zkrátka nepřenosná a jak se sám muzikant zmíní v souvislosti se zákazy, jichž se kapela za komunistické éry dočkala, „byla to zdivočelá show, dnes bych ji skoro zakázal taky“.

Právě hudba, jakkoli se žánrově nemusí líbit každému, tvoří přirozenou a nezpochybnitelnou složku Kocábových zásluh. Student fanatik, který cvičil osm hodin denně, vděčný za lekci improvizace od Jiřího Stivína, vyznavače Jágrova hesla „když jdu na led, vypnu mozek“, autor filmových melodií i jevištních projektů jako Odysseus, to je Kocáb, jenž nepotřebuje advokáty.

Respektive dvě advokátky, jejichž úloha ve filmu hraničí se záhadou. Archivní Věra Chytilová jenom sdělí, že je Kocáb „překvapivý a vzácně počestný“, Zuzana Čaputová obecnými větami nejspíš symbolizuje slovenskou koprodukci.

Michael Kocáb – rocker versus politik 55 % Česko / Slovensko, 2022, 102 min Režie: Olga Sommerová Scénář: Olga Sommerová Hrají: Michael Kocáb, Zuzana Čaputová, Vilém Čok, Michal Horáček, Jiří Hrubeš, Klaudius Kryšpín, Jan Nedvěd, Michal Pavlíček, Richard Scheufler

Zatímco Kocáb muzikant může být pro nepamětníky zjevením, Kocáb politik pouze opakuje známé milníky: památný projev na Děčínské kotvě, iniciativu Most, odchod sovětských vojsk, nominaci na Nobelovu cenu za mír a zejména působení po boku Václava Havla.

O člověku Kocábovi tudíž daleko více poví jednak jeho věcná maminka, která ctí řád, ale v synově domácnosti nachází chaos, a jeho dcera s výstižnou charakteristikou, že „šoumenství, generálství a kazatelství má táta v sobě“.

Přesně tak, divák si totiž možná poprvé uvědomí, kolik kazatelského patosu v sobě nesou Kocábovy skladby. Návrat do krajiny dětství, na faru a do kostela, kde působil jeho otec, tak dostává ještě jiný smysl než obvyklé životopisné výpravy do minulosti.