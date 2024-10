RECENZE: Proč si Coppola svou závětí Megalopolis pokaňkal pověst

Vždycky je smutné sledovat, jak se diváci natěšení na novinku uznávaného mistra postupně začnou místo na plátno dívat nevěřícně jeden na druhého, poté kradmo na hodinky a při závěrečných titulcích si sdělují, že „ten Coppola se snad zbláznil“.

Pověsti nelhaly, film Megalopolis se opravdu nepovedl, ale není to zdaleka poprvé, kdy si některý nestor pokaňkal celoživotní reputaci. Stává se to spoustě tvůrců a má to důvod.

Zatímco svůj raný film natočí s bezstarostnou lehkostí mládí, aniž si třeba vůbec uvědomují, kolik sdělení do něj vetkli, ve svém možná posledním projektu se snaží vyložit lidstvu veškeré zásadní pravdy tak hlasitě a tak umanutě, až jej spolehlivě pohřbí.