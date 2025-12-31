RECENZE: Zakletý Medvědí princ vděčí za své kouzlo nádhernému kraji polární záře
Bylo nebylo, shrne vypravěčský prolog, z jedné osiřelé princezny kdysi vyrostla chamtivá královna, kterou její vyvolený nápadník odmítl, takže jej mstivě zaklela do podoby bílého huňáče. A tady začíná vlastní příběh.
V jarním lese dovádí se zvířecími kamarády včetně budoucích průvodců na své cestě, veverky a ježka, zvídavá dívka. Bohužel si k tomu také zpívá, přičemž z melodií se vryje do paměti jediná píseň, alespoň však muzikálovou vatu vylepšuje nádherná ozvěna v horském údolí.
Potěší také pár vtipů jako nechtěná výroba popcornu, jež završí hrdinčiny průšvihy při nenáviděné námezdní dřině na poli. Povinné ekologické minimum zajistí sucho coby důsledek kácení lesů, nicméně rozhodující bonus pohádky představuje krajina.
Medvědí princ
Norsko, 2024, 85 min
Režie: Mikkel Brænne Sandemose
Scénář: Maja Lunde
Hrají: Kristine Kujath Thorp, Gunnar Eiriksson, Ingvild Holthe Bygdnes, Odd Nordstoga, Julia Mælumshagen Nymoen, Aella Baqwa Ruud, Jan Gunnar Røise, Hkeem a další
Kinobox: Přidat hodnocení
Noční strašidelný hvozd, mrazivá jeskyně, vodopád vytvářející obří stěnu, lámání ledovců a samozřejmě polární záře; to jsou obrazy, které výtvarné čistotě snímku vyloženě sluší. Jinou zajímavou odlišnost od tuzemských báchorek přinesou tři kouzelné předměty a jejich netradiční využití.
Vztah mezi dívkou a medvědem se rodí na pozadí road movie, počínaje její výukou a konče jeho zoufalým „Cos to provedla“, kdy jej holčičí zvědavost vžene znovu do tenat zlé královny. S bitvou o princovu záchranu se také dostaví akce, dosud spíše okrajová jako ve skeči ježka bruslaře.
Ve finálním střetu přibude temnoty, napětí i zvířecích bojovníků na obou stranách, přičemž v postavě čarodějného zla metajícího fialové blesky se Medvědí princ asi nejviditelněji vzdává své originality.
Avšak osobité kouzlo severského mýtu naštěstí vždycky znovu převáží.
Tipy z televizního programu
Recenze: Princezna a půl království 50 %, Špindl 30 %, Zatmění 40 %, Fabelmanovi 85 %, Venom: Poslední tanec 30 %, Jedna noc 50 %, Čarovné jablko 40 %, Zakletá jeskyně 50 %, Kong: Ostrov lebek 45 %, Svatá čtveřice 20 %, John Wick 2 65 %, Zelená míle 75 %, Assassin’s Creed 45 %, Sex ve městě 70 %, Zohan: Krycí jméno Kadeřník 30 %, Popelka 50 %, Jedna bitva za druhou 70 %, Ghost Rider 2: Duch pomsty 30 %, Zejtra napořád 45 %, Vlny 65 %, Oppenheimer 75 %
Klíčová slova: Vánoce v televizi, Advent a Vánoce, Všechnopárty, StarDance, Petr Pavel
Bardotová jako sexsymbol i ochránkyně zvířat. Připomeňte si její významné milníky
Herečka Brigitte Bardotová (†91) poznala světovou slávu i její odvrácenou tvář. Smysl života nakonec našla v ochraně zvířat. Ve Francii prosadila například zákon o milosrdnějším způsobu zabíjení na...
Zemřela Brigitte Bardotová. Filmové hvězdě bylo 91 let
Zemřela francouzská herečka a filmová legenda Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let. Uvedla to agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V listopadu se herečka zotavovala po pobytu v...
RECENZE: K štědrovečerním kouzlům se Záhada strašidelného zámku propila čajem
Už tu byly horší, ale i lepší štědrovečerní pohádky než Záhada strašidelného zámku, v níž se kouzla příliš dlouho jen předstírala, než konečně vzlétla čarodějka na koštěti. Samozřejmě hodná...
RECENZE: Čaroděj třetí kategorie? Pohádka Největší zázrak si s hrdinou neporadila
Slovenská koprodukční pohádka Největší zázrak, kterou ČT uvedla na Boží hod, přidala k tradiční love story princezny a plebejce jednu slibnou postavu, čaroděje nešiku. Ale bohužel ji využila pramálo,...
KVÍZ: Jsem čestný muž a šlechtic. Oslavte kvízem výročí seriálu Arabela
Přesně před pětačtyřiceti lety, 25. prosince roku 1980, se na televizních obrazovkách poprvé objevil pohádkový seriál Arabela, zrozený z tvůrčí fantazie pánů Václava Vorlíčka a Miloše Macourka....
RECENZE: Zakletý Medvědí princ vděčí za své kouzlo nádhernému kraji polární záře
K zimní náladě se hodí skandinávská legenda, kterou v Norsku přetvořili v animovaný snímek Medvědí princ. Motivy mladíka zakletého v ledního medvěda a dívky, která jej vysvobodí, mají něco z Mrazíka,...
Skoncujem s tím, říká naštvaný Hopper v traileru. Velké finále Stranger Things je tu
Už jen pár hodin zbývá ho vydání úplně poslední epizody kultovního seriálu z dílny Netflixu. Závěrečný osmý díl Stranger Things uzavře téměř desetiletou ságu dvě hodiny po silvestrovské půlnoci....
Od Vláčila po Redforda. Karlovarský festival pořádá v lednu přehlídku klasiky
V pražském kině Světozor se od 15. do 17. ledna 2026 koná již čtvrtý ročník přehlídky klasických filmů KVIFF Classics, kterou pořádá mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Slavnostní zahájení...
RECENZE: Když zdraví předstírají postižené. Kolečkův Dream Team baví, ale opatrně
Komedie, která se více kaje než směje. Tak lze shrnout novinku kin Dream Team, kterou táhne dopředu skvostný Martin Hofmann v hlavní roli svérázného trenéra basketbalu, odhodlaného uspět na...
Před 15 lety zemřel hlasatel Miloš Frýba. Kult muže s kamenným výrazem rozvíjejí punkeři
Před patnácti lety, 30. prosince 2010, zemřel někdejší hlasatel Československé televize, konferenciér a režisér Miloš Frýba. Na místě televizního hlasatele byl coby první muž. V 80. letech se stal...
KNIHY ROKU: Rushdie téměř stoprocentní, propadl Formánkův Zamilovaný p(r)outník
Pětici nejlepších knih roku podle literárního kritika Radima Kopáče vede Salman Rushdie se svým přemítání po pokusu o vraždu. Zaujaly ale i romány od Jiřího Hájíčka, Petry Soukupové, Petry Dvořákové...
Beyoncé se stala mezi hudebníky pátou miliardářkou, první byl její manžel
Čtyřiačtyřicetiletá zpěvačka a držitelka ceny Grammy Beyoncé se zařadila mezi nejbohatší lidi světa. Přispěl k tomu úspěch jejího posledního turné Cowboy Carter, které jí vyneslo více než 400 milionů...
KOMENTÁŘ: Šest lidí ze sta se zřeklo vánočních pohádek. Ale vzdali se i diskusí?
Netuším, kde se schovávají... Přitom bych je tak ráda poznala! Myslím vánoční stávkokazy, příslušníky vzácné skupiny televizních diváků, kteří v předvánočním průzkumu společnosti Axocom statečně...
Pětici herců včetně Pauhofové ukončilo Slovenské národní divadlo angažmá
Slovenské národní divadlo (SND) propustí pět herců včetně Táni Pauhofové, známé také účinkováním v české filmové produkci. Uvedl to v pondělí Denník N s odvoláním na své zdroje. Oficiálním důvodem...
StarDance proti Partičce a Na lovu. Na co se v televizi dívat na Silvestra 2025
Poslední den roku 2025 se na televizních obrazovkách ponese v duchu osvědčené klasiky i velkolepých zábavných speciálů. Zatímco dopoledne a odpoledne ovládnou pohádky a legendární komedie, večer si...
Tenhle idiot napsal Vodu živou? nechápali na Slovensku. Michal Hrůza vzpomíná
Zpěvák a skladatel Michal Hrůza vydal desku Kouzlo samoty se stejnojmennou písní a klipem, který obsahuje záběry z jeho cesty za polární kruh. Najdeme na něm také novou verzi hitu Voda živá, který...
GLOSA: I třetí Avatar vyhrává, ale ztuha. Na animovaná zvířata ze Zootropolis nestačí
Podle očekávání o vánočním víkendu v českých kinech vítězil Avatar: Oheň a popel. Od Božího hodu do neděle přišlo na třetí díl série 115 tisíc lidí, od premiéry 390 tisíc. Ale půlmilionovou tuzemskou...