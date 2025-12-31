RECENZE: Zakletý Medvědí princ vděčí za své kouzlo nádhernému kraji polární záře

Mirka Spáčilová
  9:05
K zimní náladě se hodí skandinávská legenda, kterou v Norsku přetvořili v animovaný snímek Medvědí princ. Motivy mladíka zakletého v ledního medvěda a dívky, která jej vysvobodí, mají něco z Mrazíka, něco z Krásky a zvířete, ale hlavně film těží z nádherných severských scenérií.
Z filmu Medvědí princ

Z filmu Medvědí princ | foto: Film Europe

Z filmu Medvědí princ
Z filmu Medvědí princ
Z filmu Medvědí princ
Z filmu Medvědí princ
5 fotografií

Bylo nebylo, shrne vypravěčský prolog, z jedné osiřelé princezny kdysi vyrostla chamtivá královna, kterou její vyvolený nápadník odmítl, takže jej mstivě zaklela do podoby bílého huňáče. A tady začíná vlastní příběh.

V jarním lese dovádí se zvířecími kamarády včetně budoucích průvodců na své cestě, veverky a ježka, zvídavá dívka. Bohužel si k tomu také zpívá, přičemž z melodií se vryje do paměti jediná píseň, alespoň však muzikálovou vatu vylepšuje nádherná ozvěna v horském údolí.

Potěší také pár vtipů jako nechtěná výroba popcornu, jež završí hrdinčiny průšvihy při nenáviděné námezdní dřině na poli. Povinné ekologické minimum zajistí sucho coby důsledek kácení lesů, nicméně rozhodující bonus pohádky představuje krajina.

Medvědí princ

60 %

Norsko, 2024, 85 min

Režie: Mikkel Brænne Sandemose

Scénář: Maja Lunde

Hrají: Kristine Kujath Thorp, Gunnar Eiriksson, Ingvild Holthe Bygdnes, Odd Nordstoga, Julia Mælumshagen Nymoen, Aella Baqwa Ruud, Jan Gunnar Røise, Hkeem a další

Kinobox: Přidat hodnocení

Noční strašidelný hvozd, mrazivá jeskyně, vodopád vytvářející obří stěnu, lámání ledovců a samozřejmě polární záře; to jsou obrazy, které výtvarné čistotě snímku vyloženě sluší. Jinou zajímavou odlišnost od tuzemských báchorek přinesou tři kouzelné předměty a jejich netradiční využití.

Vztah mezi dívkou a medvědem se rodí na pozadí road movie, počínaje její výukou a konče jeho zoufalým „Cos to provedla“, kdy jej holčičí zvědavost vžene znovu do tenat zlé královny. S bitvou o princovu záchranu se také dostaví akce, dosud spíše okrajová jako ve skeči ježka bruslaře.

Ve finálním střetu přibude temnoty, napětí i zvířecích bojovníků na obou stranách, přičemž v postavě čarodějného zla metajícího fialové blesky se Medvědí princ asi nejviditelněji vzdává své originality.

Avšak osobité kouzlo severského mýtu naštěstí vždycky znovu převáží.

Vstoupit do diskuse

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Nejčtenější

Bardotová jako sexsymbol i ochránkyně zvířat. Připomeňte si její významné milníky

Brigitte Bardotová ve filmu A coeur joie (1967)

Herečka Brigitte Bardotová (†91) poznala světovou slávu i její odvrácenou tvář. Smysl života nakonec našla v ochraně zvířat. Ve Francii prosadila například zákon o milosrdnějším způsobu zabíjení na...

Zemřela Brigitte Bardotová. Filmové hvězdě bylo 91 let

Herečka Brigitte Bardotová

Zemřela francouzská herečka a filmová legenda Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let. Uvedla to agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V listopadu se herečka zotavovala po pobytu v...

RECENZE: K štědrovečerním kouzlům se Záhada strašidelného zámku propila čajem

50 % Premium
Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Už tu byly horší, ale i lepší štědrovečerní pohádky než Záhada strašidelného zámku, v níž se kouzla příliš dlouho jen předstírala, než konečně vzlétla čarodějka na koštěti. Samozřejmě hodná...

RECENZE: Čaroděj třetí kategorie? Pohádka Největší zázrak si s hrdinou neporadila

50 % Premium
Jan Budař v pohádce Největší zázrak

Slovenská koprodukční pohádka Největší zázrak, kterou ČT uvedla na Boží hod, přidala k tradiční love story princezny a plebejce jednu slibnou postavu, čaroděje nešiku. Ale bohužel ji využila pramálo,...

KVÍZ: Jsem čestný muž a šlechtic. Oslavte kvízem výročí seriálu Arabela

Jana Nagyová v seriálu Arabela (1980)

Přesně před pětačtyřiceti lety, 25. prosince roku 1980, se na televizních obrazovkách poprvé objevil pohádkový seriál Arabela, zrozený z tvůrčí fantazie pánů Václava Vorlíčka a Miloše Macourka....

RECENZE: Zakletý Medvědí princ vděčí za své kouzlo nádhernému kraji polární záře

60 %
Z filmu Medvědí princ

K zimní náladě se hodí skandinávská legenda, kterou v Norsku přetvořili v animovaný snímek Medvědí princ. Motivy mladíka zakletého v ledního medvěda a dívky, která jej vysvobodí, mají něco z Mrazíka,...

31. prosince 2025  9:05

Skoncujem s tím, říká naštvaný Hopper v traileru. Velké finále Stranger Things je tu

Velké finále Stranger Things 5

Už jen pár hodin zbývá ho vydání úplně poslední epizody kultovního seriálu z dílny Netflixu. Závěrečný osmý díl Stranger Things uzavře téměř desetiletou ságu dvě hodiny po silvestrovské půlnoci....

31. prosince 2025

Od Vláčila po Redforda. Karlovarský festival pořádá v lednu přehlídku klasiky

Údolí včel

V pražském kině Světozor se od 15. do 17. ledna 2026 koná již čtvrtý ročník přehlídky klasických filmů KVIFF Classics, kterou pořádá mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Slavnostní zahájení...

30. prosince 2025

RECENZE: Když zdraví předstírají postižené. Kolečkův Dream Team baví, ale opatrně

55 % Premium
Z filmu Dream Team

Komedie, která se více kaje než směje. Tak lze shrnout novinku kin Dream Team, kterou táhne dopředu skvostný Martin Hofmann v hlavní roli svérázného trenéra basketbalu, odhodlaného uspět na...

30. prosince 2025

Před 15 lety zemřel hlasatel Miloš Frýba. Kult muže s kamenným výrazem rozvíjejí punkeři

Legendární hlasatel Miloš Frýba

Před patnácti lety, 30. prosince 2010, zemřel někdejší hlasatel Československé televize, konferenciér a režisér Miloš Frýba. Na místě televizního hlasatele byl coby první muž. V 80. letech se stal...

30. prosince 2025  12:39

KNIHY ROKU: Rushdie téměř stoprocentní, propadl Formánkův Zamilovaný p(r)outník

Salman Rushdie v Berlíně (16. května 2024)

Pětici nejlepších knih roku podle literárního kritika Radima Kopáče vede Salman Rushdie se svým přemítání po pokusu o vraždu. Zaujaly ale i romány od Jiřího Hájíčka, Petry Soukupové, Petry Dvořákové...

30. prosince 2025  11:33

Beyoncé se stala mezi hudebníky pátou miliardářkou, první byl její manžel

Beyoncé vystupuje během přestávky fotbalového zápasu NFL mezi Houston Texans a...

Čtyřiačtyřicetiletá zpěvačka a držitelka ceny Grammy Beyoncé se zařadila mezi nejbohatší lidi světa. Přispěl k tomu úspěch jejího posledního turné Cowboy Carter, které jí vyneslo více než 400 milionů...

30. prosince 2025  9:48

KOMENTÁŘ: Šest lidí ze sta se zřeklo vánočních pohádek. Ale vzdali se i diskusí?

Premium
Z pohádky Největší zázrak

Netuším, kde se schovávají... Přitom bych je tak ráda poznala! Myslím vánoční stávkokazy, příslušníky vzácné skupiny televizních diváků, kteří v předvánočním průzkumu společnosti Axocom statečně...

30. prosince 2025

Pětici herců včetně Pauhofové ukončilo Slovenské národní divadlo angažmá

Tatiana Pauhoufová v titulní roli filmu Lída Baarová

Slovenské národní divadlo (SND) propustí pět herců včetně Táni Pauhofové, známé také účinkováním v české filmové produkci. Uvedl to v pondělí Denník N s odvoláním na své zdroje. Oficiálním důvodem...

30. prosince 2025  8:54

StarDance proti Partičce a Na lovu. Na co se v televizi dívat na Silvestra 2025

Mike Faist prý vypadá jako myšák Stuart Little, který začal praktikovat...

Poslední den roku 2025 se na televizních obrazovkách ponese v duchu osvědčené klasiky i velkolepých zábavných speciálů. Zatímco dopoledne a odpoledne ovládnou pohádky a legendární komedie, večer si...

30. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tenhle idiot napsal Vodu živou? nechápali na Slovensku. Michal Hrůza vzpomíná

Premium
Zpěvák Michal Hrůza (2. 4. 2024)

Zpěvák a skladatel Michal Hrůza vydal desku Kouzlo samoty se stejnojmennou písní a klipem, který obsahuje záběry z jeho cesty za polární kruh. Najdeme na něm také novou verzi hitu Voda živá, který...

29. prosince 2025

GLOSA: I třetí Avatar vyhrává, ale ztuha. Na animovaná zvířata ze Zootropolis nestačí

Snímek z filmu Avatar: Oheň a popel

Podle očekávání o vánočním víkendu v českých kinech vítězil Avatar: Oheň a popel. Od Božího hodu do neděle přišlo na třetí díl série 115 tisíc lidí, od premiéry 390 tisíc. Ale půlmilionovou tuzemskou...

29. prosince 2025  16:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.