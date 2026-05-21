Projekt původně vznikal jako čtvrtá řada disneyovského seriálu Mandalorian, ale režisér Jon Favreau a spoluscenárista Dave Filoni se nakonec dohodli, že jej přepracují do celovečerního formátu.
Je to znát, divák si místy připadá, jako by sledoval spíše maraton několika televizních epizod z putování námezdního lovce Mandaloriana a jeho drobného svěřence Grogu, jemuž fanoušci seriálu láskyplně přezdívají „Baby Yoda“. Roztomilý tvor totiž patří ke stejné rase jako Yoda, velmistr řádu Jedi z Hvězdných válek. A tak je to tady se vším. Od zápletky přes postavy až po planety se totiž pouze opisuje, obměňuje a napodobuje.
Zkrátka vznikla podívaná vcelku pohledná, neškodná, ale beze stopy originality.