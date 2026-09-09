Sestry Owensovy zdědily rodovou kletbu: kdykoli se hluboce zamilují, jejich partner zemře. Zatímco zábavnější hrdinka Kidmanové proto navazuje pouze povrchní vztahy, tragičtější postava Bullockové se své magické moci vzdává, aby uchránila své dcery. Ale když jedna z nich hodlá zachránit svého zraněného přítele, musí se čarodějky napříč třemi generacemi spojit, aby osud zlomily.
City se tu vyjadřují tak nadneseně a usedavě, až z plátna kape lepkavost sentimentu, o zastydlé obrazové lyrice nemluvě.