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RECENZE: Bullocková, Kidmanová, fňukání. Hollywood už musí být hodně zoufalý

Mirka Spáčilová
  14:00

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Z filmu Magická posedlost 2 | foto: Vertical Entertainment

Hollywood musí být hodně zoufalý, když hledá v minulosti tak vzdálené a nevalné. Novinka kin Magická posedlost 2 navazuje na film z roku 1998, který měl podprůměrné hodnocení a sotva vydělal na své náklady. Návrat sází jedině na sesterské duo čarodějek, jež opět hrají Sandra Bullocková a Nicole Kidmanová. Jenže kromě garderoby nemají co předvést.

Sestry Owensovy zdědily rodovou kletbu: kdykoli se hluboce zamilují, jejich partner zemře. Zatímco zábavnější hrdinka Kidmanové proto navazuje pouze povrchní vztahy, tragičtější postava Bullockové se své magické moci vzdává, aby uchránila své dcery. Ale když jedna z nich hodlá zachránit svého zraněného přítele, musí se čarodějky napříč třemi generacemi spojit, aby osud zlomily.

City se tu vyjadřují tak nadneseně a usedavě, až z plátna kape lepkavost sentimentu, o zastydlé obrazové lyrice nemluvě.

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