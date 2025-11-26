RECENZE: Kritika bizarního trhu s uměním? Dokument však diváky tahá za nos

Mirka Spáčilová
  11:10
Možná sledujeme skutečnost, možná mystifikační provokaci, stojí v pozvánce na film Má to cenu!?, jehož autor Jan Strejcovský si z jihlavského festivalu dokumentů odnesl trofej za originální přístup. Jenže originalita končí ve chvíli, když finále vše zpochybní.
Z filmu Má to cenu!?

Z filmu Má to cenu!? | foto: Aerofilms

Z filmu Má to cenu!?
Z filmu Má to cenu!?
Z filmu Má to cenu!?
Z filmu Má to cenu!?
8 fotografií

Podle distributora projekt slibuje osvětlit, co určuje hodnotu uměleckého díla. Prostý smrtelník by usoudil, že hodnotu určuje čas a cenu dohoda mezi prodávajícím a kupujícím, nicméně dokument mu předkládá hlavně bizarnosti, nad nimiž se má pozastavovat.

Například pomalovanou paličku na maso, dále dílo, jež slovy galeristky tvůrce „nechal na dešti“ takže „je to silné“, vzpomínku na potrat prostřednictvím zvětšené fotografie z ultrazvuku, z níž dal autor vyrobit vitráž, nebo výstavu mužských aktů doprovázenou nahými tanečníky.

Zvláštní kapitolu pak tvoří igelitová taška s penězi, vydražená v aukci za vyšší částku, než kolik činila reálná suma v bankovkách; kolem původu dotyčných peněz sice tvůrci mlží, ale jako ukázka nekonečných výstředností současného umění dobře poslouží.

Bohužel dokument své aktéry nejen pozoruje, ale také aranžuje a známkuje. Na jedné straně stojí „zlí“ čili bohatí snobové, na druhé straně „hodní“ jako Zdeněk Sklenář, jehož galerii poničil výbuch plynu, nebo výtvarník Jiří David, který přijme hru, takže z padesátikorunového kýče z exekutorské dražby a pár hřebíků vytvoří nový autorský objekt.

Má to cenu!?

50 %

Česko, 2025, 92 min

Režie: Jan Strejcovský

Scénář: Jan Strejcovský

Právě z aukcí předmětů opatřených exekučními nálepkami film až úmorně ždímá etickou polemiku, když propírá kontroverze kolem sběratele umění Roberta Runtáka, podobně jako zařazuje aktivistické protesty proti výstavní síni, za níž stojí mecenáš a uhlobaron v jednom.

Nicméně ať diváci autorský postoj přijmou, odmítnou nebo více méně zábavné mozaice pouze s odstupem přihlížejí, ve finále dokument postupně přizná, že je několikrát tahal za nos. Čímž jim vnutí pochybnost, jestli takový film má vůbec cenu.

