RECENZE: Jako by ožili Páni kluci. První český viet-film vypráví s lehkostí

Ne že by snad objevoval Ameriku, tematicky honí až příliš mnoho zajíců a také metoda nahlížející stejnou událost z několika různých pohledů už tu párkrát byla, ale co je podstatné, funguje to.

K výchozímu bodu, kdy nad raněným školákem v nemocnici matka pláče a otec odmítá svou vinu, se sbíhají postupně vypravěčské linky tří aktérů, otce a dvou synů. Nejprve živitel rodiny, který při razii ve vietnamské tržnici přijde o všechno zboží, se dá do služeb místního bosse, chystajícího na krajiny podnikatelský podraz.