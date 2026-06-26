RECENZE: Bili mámu, já pak své blízké taky. Násilí v rodině líčí zpěvák, fotbalista i lékař
Proč každou epizodu uvádí varování, že pro někoho to může být podívaná citlivá a znepokojující, pochopí divák po pár minutách. Třeba když v hned v první kapitole s podtitulem Děti násilí vypráví Radek Banga, jak otec hodil na matku popelník a jak před chlapcovýma očima zabil jeho štěně. Tehdy pocítil touhu po odplatě; paradoxně mu pomohl odchod z domova na ulici, kde se díky rapu ze svých traumat vykřičel.
Chirurg Tomáš Šebek zase líčí situaci s opilou matkou v okně hrozící skokem a s otcem mířícím pistolí; ona do synů kopala, on je nutil česat třásně na koberci. „S bratrem jsem si vytvořili únikový svět her na indiány, ale když vyrostete v rodině násilníka a alkoholičky, projeví se to,“ přiznává, jak v dospělosti sám vztáhl ruku na vlastní děti.
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RECENZE: Nevidí, neslyší. Přidanou hodnotu dává Monyové nejednoznačnost
Šebek věděl, že je zle, šel na psychoterapii, stejně jako bývalý fotbalista Patrik Beutel. „Maminku její partneři bili, já to pak dělal svým nejbližším taky. Stydím se,“ shrnuje svou dráhu, kdy s úspěchem na hřišti přišly peníze, večírky, drogy a rány.
Některé detaily zpovědí mají neskutečnou emoční sílu, třeba jak lékař neovládající svůj vztek napadl i obtížného pacienta nebo jako fotbalistův bratr nakonec svolil, že mu ukáže svou dcerku, ale pouze na dálku přes okno.
A to je teprve začátek. Druhý díl V pasti tyrana, v němž promluví synové i švagrová zavražděné spisovatelky Simony Monyové, vystupují dvě týrané ženy, kterým se povedlo od násilnických partnerů včas osvobodit: v anonymitě se svěřuje historička umění, přímo zpěvačka Michaela Nosková. Mrazí jak z podrobností, tak vzájemných podobností.
Vyskytují se tu anonymy, které na ženu píše tajně sám její muž. Kamera, jíž střeží partnerku i doma v obýváku a jejíž záznam dokládající surové napadání si naštěstí stáhla dříve, než jej stihl smazat. Plačící děti, k nimž jejich zbitou matku nepustí, nebo si je odveze neznámo kam. A hrozby, že pokud jej partnerka opustí, bude se mstít i jejím potomkům a rodičům.
Osobní svědectví vydají nad všechny odborné komentáře, nicméně dva z nich stojí za zapamatování. Zaprvé, kdo v domácím násilí prožil dětství, považuje je za běžnou normu. Zadruhé, budoucí trýznitelé se stylizují jako princové na bílém koni, jejich romantická gesta jsou až přehnaná a manipulativní kontrolu své partnerky zprvu halí do láskyplné starostlivosti.
Láska nebolí
Česko 2026 3x 44–47 min
Tvůrci: Klára Follová, Barbora Námerová, Tomáš Klein
Režie: Tomáš Klein
Scénář: Barbora Námerová, Tomáš Klein, Radim Lisa
Hrají: Radek Banga, David Laňka, Michaela Nosková
Trochu účelově přilepený, jen aby se dostálo korektnímu přístupu v rovnosti pohlaví, se zdá být osud Davida Laňky, jenž si stěžuje na psychický teror ze strany bývalých partnerek, jakkoli nelze popřít, že ten se prokazuje a vysvětluje hůře než krvavé rány a podlitiny.
Mírné rozpaky se vážou také k zajímavé výtvarné stylizaci, která vyprávěné situace ilustruje. Nejprve účinkuje působivě, ale brzy se obnosí a mění v obrazový ornament, bez kterého by se projekt Láska nebolí, jenž vrcholí těžkou cestou návratů obětí k běžnému životu, vlastně obešel.
Tipy z televizního programu
Recenze: Ferdinand 70 %, Baby Driver 55 %, Gump - pes, který naučil lidi žít 60 %, Back to Black 50 %, Sousedi 2 50 %, 7 životů 55 %, Proroctví 50 %, Volání divočiny 50 %, Zúčtování 60 %, Gladiátor 60 %, Indiana Jones a nástroj osudu 65 %, Troja 40 %, Zrození Planety opic 70 %, Noc v muzeu: Tajemství hrobky 40 %, Yellowstone 60 %
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