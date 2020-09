RECENZE: Zábavné retro z časů, kdy rychlodabing strkal Bejby do rohu

Díky Králům videa přichází do kin dokument zábavně, mile, dokonce až dojemně nadšenecký. Za kamerou totiž stál tvůrce amatérských hororů Lukáš Bulava, před ní zase pionýři a ctitelé předlistopadového tuzemského rychlodabingu včetně Ondřeje Neffa, Romana Holého nebo Ondřeje Hejmy.



Ale hlavní roli mají rozmazaní Rambové recitující „ty hajzle jeden“ či Terminátor, podle dobového překladu „Dokončovatel“.

A což teprve když dojde na ukázky snímků, kde si tlumočník téměř neznalý jazyka celý děj prostě vymyslel, nebo na vzpomínku, jak kdosi v cizině kupoval dětem disneyovku Sněhurka a sedm trpaslíků slovy „Snow Lady and Seven Tajtrlik“. Prý mu porozuměli.

Ze snímku dýchá jednak úsměvná nostalgie, jednak (vesměs) klukovská sounáležitost rebelů na hraně totalitního zákona. „Ale žádný odboj to nebyl, to jsou dnešní kecy, my jsme se jen bavili,“ shrnuje režisér Zdeněk Troška, který přidá historku o vlastním natáčení socialistického porna pod cenzorským dohledem policie.

Pamětníci si dávný způsob undergroundu vybaví. Koupilo se pivo, napekly bramboráky, pozvalo dvacet kamarádů a celý víkend se promítaly „záblesky světla zpoza železné opony“, jak tehdejší seance pojmenoval Hejma.

Králové videa Režie Lukáš Bulava, účinkují Petr Svoboda, František Fuka, Ondřej Neff, Ondřej Hejma, Roman Holý, Zdeněk Troška Hodnocení­: 70 %

„Překládat rovnou z voleje byl adrenalin,“ dokládá, proč v dochovaném rychlodabingu lze zaslechnout zvonící telefony či zvuky z kuchyně. Baryšnikův tanec vroubí překlad návodu na elektrický nůž a do Kvílení vlkodlaků stylově štěká Neffův pes.

Oč strašlivější je kvalita dobových kopií, o to větší sklon k retrokomedii z dokumentu vyzařuje. Ale dá se z něj vyčíst i jistá dávka hrdosti na národní vynalézavost, s níž se zakázané ovoce opatřovalo - díky zájezdům Gottova orchestru i z videopůjčoven u hranic - a kutilsky zpracovávalo do českých verzí podepsaných třeba Huhňal či Šeptal.

Až s 90. lety bohatýrská nálada postupně opadne, jako by s náhlou dostupností zahraničního zboží vzali králům videa hračku a z dobročinných Robinů Hoodů se stali obyčejní zloději autorských práv. „Taky jsme se na ty černé kazety dívali,“ přiznává policista, jenž stál u počátků stíhání filmového pirátství.

Skončilo to Titanikem, uzavírají aktéři jednu éru celonárodního sportu. Sice bez pointy, ale tady se na umění nehraje. Chválabohu.