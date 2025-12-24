RECENZE: Nejen pro neslyšící. Pohádka Ke všem čertům se příjemně liší od tradice

Mirka Spáčilová
  12:55
S klasikou se dá hrát, ukázala na Štědrý den novinka Ke všem čertům. Ač vzešla z pohádek Boženy Němcové, upravila si je jinak než S čerty nejsou žerty a při všech limitech příběhu (nejen) pro neslyšící potvrdil Jan Bártek, režisér seriálu Sex O’Clock, že má lehkou ruku.
Autorka Jana Ozoráková s Bártkem sice vyšli z báchorky Čertův švagr a jiných literárních verzí, ovšem leccos změnili jak v rudě stylizovaném pekle, kde se z typicky českých bodrých čertů stali i vtipní glosátoři pozemského dění, tak mezi smrtelníky.

Místo macechy obsadí dům lichvářka, která ve skříni najde sirotka po zemřelém majiteli a udělá si z něj levnou pracovní sílu. Sestřih jeho činností zahrne i lepení reklamních letáčků paní domu se slogany v podvědomém znění, třeba S mou půjčkou budou Vánoce vánočnější.

Kdykoli ji chlapec nachytá při podvodu a zkusí klienty varovat, dostane na pohádkové zvyklosti dost krutý trest, ostatně drsně působí také štvanice v lese, hoch zabrání zoufalé krvavé pomstě a lichvářka ve finále sáhne vedle neúspěšného svádění i k vraždě.

Nicméně nikdy příběh nepřekročí hranici, za niž by už malý divák nesměl, naopak mu nepřímo poskytuje základy finanční gramotnosti. Jako by mezi řádky varoval: Pozor na půjčky, milé děti; když už si přesto půjčujete, čtěte smlouvy pořádně, a pokud pak nemáte na splátky, spočítejte si jako slečna ze zámku, co by se dalo prodat.

Dotyčná knížecí dcerka se s chlapcem přátelí již od dětství, které se nese v poetické náladě od honiček mezi prádlem po tajné útočiště. Důvtipný trik rohatých diváků – Popojedem? navrhnou čerti, jako kdyby si přetáčeli záznam – přenese hrdiny do dospělosti.

Ke všem čertům

55 %

Česko, 2025, 78 min

Režie: Jan Bártek

Předloha: Božena Němcová (kniha)

Scénář: Jana Ozoráková

Hrají: Samuel Pavelka, Věra Sagulová, Sára Lešková, Alan Ptáček, Matěj Čipera, Sergej Josef Bovkun

V pekle je vůbec veseleji než mezi lidmi. Raraši se dojemně strachují, aby chlapec v nouzi také nezačal krást, dokonce se omylem pokřižují, loučí se pozdravem „S pánem čertem“ a reptají na pravidla, která jim zakazují zasáhnout dříve, než se kniha hříchů zcela zaplní.

Samozřejmě se divák musí přenést přes občasný nesoulad hereckých gest ve znakové řeči s dabingem pro slyšící, z úplně jiného vesmíru pak pochází rušivá hudební složka.

Ale současně se z produkčního mála vykřesala docela slušná podívaná včetně dvojí rozdílné podoby hrdiny, jak se vidí sám a jak ho vnímají jiní. Je příjemné si ověřit, že s pohádkovou tradicí se dá zacházet i bez násilné modernizaci a přitom jak, aby se lišila příjemně, nikoli trucovitě.

RECENZE: Nejen pro neslyšící. Pohádka Ke všem čertům se příjemně liší od tradice

