Pět let syrových záznamů pořízených mobilním telefonem se střídá se stylizací, jež při vší hravosti a vynalézavosti dává umělé inteligenci někdy až příliš mnoho prostoru. Oživlé fotografie, grafické koláže, zcizovací mezititulky a v neposlední řadě podivný mluvící holub tvoří mozaiku, z níž se skládá jedna bolestná rodinná kronika – a také portrét autorky.
Nejsilnější složkou zůstává prapodstata dokumentu, kolovrátek autentických, leckdy až groteskních situací, kdy po záblesku naděje přijde další pád.