RECENZE: Vždy ve střehu, ví Geislerová. I při sexu, i v Karavanu

Anna Geislerová ve filmu Karavan | foto: KVIFF

Mirka Spáčilová
  16:00
Kinobox
66,8%
Osamělá matka potřebuje alespoň chvilku pro sebe, ale potřeby jejího handicapovaného syna rostou s věkem; teď ho začínají zajímat ženy. Celovečerní debut Karavan, který jde do kin po premiéře v Cannes, natočila Zuzana Kirchnerová podle vlastní zkušenosti, ale citově nevydírá, naopak místy baví.

Bude tam slunce, moře, písek, kamarádky, šeptá mazlivě synovi matka neboli vynikající Anna Geislerová, dokonale civilní, nepřikrášlená, nestylizovaná, ale hlavně k smrti unavená.

Vyčerpání se dá vyčíst z každého jejího pohledu i pohybů, takže Karavan se díkybohu nemusí zdržovat banálními vysvětlivkami, že nejspíše s postiženým dítětem zůstala sama a že v období puberty už ho těžko zvládá.

Trefně, přitom bez doslovností popisuje úděl, kdy dospělý musí být kvůli dítěti neustále ve střehu, kdy zoufale touží po vlastním vysvobození a současně si připadá provinile.

