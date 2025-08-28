RECENZE: Vždy ve střehu, ví Geislerová. I při sexu, i v Karavanu

Bude tam slunce, moře, písek, kamarádky, šeptá mazlivě synovi matka neboli vynikající Anna Geislerová, dokonale civilní, nepřikrášlená, nestylizovaná, ale hlavně k smrti unavená.
Vyčerpání se dá vyčíst z každého jejího pohledu i pohybů, takže Karavan se díkybohu nemusí zdržovat banálními vysvětlivkami, že nejspíše s postiženým dítětem zůstala sama a že v období puberty už ho těžko zvládá.
Trefně, přitom bez doslovností popisuje úděl, kdy dospělý musí být kvůli dítěti neustále ve střehu, kdy zoufale touží po vlastním vysvobození a současně si připadá provinile.