RECENZE: Danny DeVito. Pak dlouho nic. Až potom Jumanji: Další level

V pokračování série o magické videohře, která účastníky přenese do jiných světů, totiž k původní studentské partě přibyl dědeček jednoho z hrdinů.

Staříka, který po operaci kyčle dýchavičně šplhá po štaflích, jadrně posílá do háje kamaráda, jenž přišel urovnat dávný spor, a vnukovi furiantsky radí v milostných zmatcích, hraje Danny DeVito. S chutí, jiskřivě, rošťácky; člověk v jeho přítomnosti vyloženě pookřívá a těší se na každý výstup.

Jenže ve hře zvané Jumanji, jak vědí fanoušci stejnojmenného filmu a seriálu z 90. let i předloňské verze Jumanji: Vítejte v džungli!, dostanou lidé ve virtuálním světě „roli“ čili jinou identitu, podobu, vlastnosti. Naneštěstí po většinu času si dědečka po jeho proměně rezervoval Dwayne Johnson, nejlépe placený hollywoodský aktér, který však hrát stále neumí – a ve srovnání s DeVitem to bije do očí.

Celý „další level“ čili úroveň hry tkví v tom, že do počítačové generace přizve staříky, vedle DeVitovy postavy ještě jeho druha v podání Dannyho Glovera, ovšem nutnost vysvětlovat jim, co se vlastně děje, postupně více zdržuje než baví.

Jenže pokračování Jumanji taky nikam nespěchá, do značné míry se odehrává v dialozích, kdy hrdinové upřeně hledí směrem k trikovému plátnu a zpravidla své tlachání uzavřou větou, kterou při její desáté repríze přestane divák už počítat: „Padáme odsud!“

Dvouhodinový prostor by potřeboval větší dávku originální dobrodružné akce; nejlépe žánr naplňují scény se zvířaty, ať už parta prchá před pštrosy, domlouvá se s velbloudy nebo na visutých mostech bojuje s tlupou mandrilů.

Na rozdíl od předešlého filmu zasazeného do džungle se tentokrát putuje přes písečné duny do vysokohorské pevnosti zlosynů, kteří mají povšechný vzhled zarostlých barbarů mávajících sekerkami.

Jumanji: Další level Režie Jake Kasdan, hrají Dwayne Johnson, Karen Gillanová, Jack Black, Kevin Hart, Danny DeVito, Danny Glover Hodnocení­: 55 %

Pohříchu pohledné ledové finále už je příliš mechanicky digitální, nemluvě o všeobecném vyznávání, smiřování, loučení a dojímání. Na druhé straně musí být člověk rád, že hráčů Jumanji není víc a že každý může být „zabit“ nanejvýš třikrát; jinak by se snímek určený čistě pro kratochvíli neskutečně vlekl.

A pokud tvůrci hodlají v sérii pokračovat, pak by měl scenárista vymyslet hrdinům o hodně pádnější důvod pro dobrovolný návrat do smrtícího nebezpečí, než jaký předvádí Jumanji: Další level. I když se díky DeVitovi konečná známka přece jen doplazí lehce nad průměr.