RECENZE: Více zralosti než smutku. Hlavní oporou filmu o Krpálkovi je Krpálek sám

Zlatý Muž z Ria z roku 2016 sledoval Krpálkův triumf ve váhové kategorii do 100 kilogramů na olympiádě v Riu de Janeiru, Jemný rváč se věnuje také druhému olympijskému vítězství českého judisty v Tokiu v takzvané královské kategorii nad 100 kilogramů. První snímek vznikl pro televizi, druhý jde po premiéře na festivalu Sportfilm i do kin. Ale jinak se liší pramálo.
Vítanou linku představuje Anaiova zpověď o postupné proměně hořkosti z porážky od Krpálka k radosti nad každým rivalovým dalším vítězstvím.