RECENZE: V hlavní roli Její tělo, zejména pak porno včetně skafandru

Stála za filmovým projektem Její tělo opravdu fascinace reálným příběhem skokanky do vody, která po zranění přešla k natáčení filmů pro dospělé a zemřela v sedmadvaceti letech na nádor? Nebyla to spíš fascinace dráždivým zákulisím pornoprůmyslu? Přes očividné ambice čiší z filmu spíše to druhé.