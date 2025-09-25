RECENZE: DiCaprio perlí, ale Oscar za film? Pro americké liberály ano

Premium

Fotogalerie 6

Leonardo DiCaprio ve filmu Jedna bitva za druhou | foto: Warner Bros. / Ghoulardi Film Company - AlbumProfimedia.cz

Mirka Spáčilová
  13:00
Pověst oscarového kandidáta, kterou si do českých kin přinesl snímek Jedna bitva za druhou, nelhala – tedy pokud jde o vypravěčské řemeslo a herce v čele s Leonardem DiCapriem. Ovšem nad politickým obsahem se může leckdo ošívat.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Režisér a scenárista Paul Thomas Anderson by si Oscara už dávno zasloužil, vždyť za šest předešlých děl včetně opravdu strhujících titulů Magnolia či Až na krev nasbíral deset nominací, které však v sošku neproměnil.

Navíc je očividné, že v novince Jedna bitva za druhou chtěl vytvořit takříkajíc velký americký román, a to jak sdělením, tak rozsahem: film se odehrává během šestnácti let a trvá dvě a půl hodiny.

Skvostnému DiCapriovi tu rovnocenně sekunduje Benicio Del Toro a systém četných tajných tunelů i skrytých spojenců včetně jeptišek si už pohrává s parodií tarantinovského stylu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zemřela herečka Claudia Cardinalová, „božská divoška“ italské kinematografie

Zemřela známá italská herečka Claudia Cardinalová. Bylo jí 87 let. Společně s Ginou Lollobrigidou či Sophií Lorenovou patřila k nejznámějším ženským tvářím italské poválečné kinematografie.

Komedie Copak je to za vojáka... se dočká pokračování. A opět s Langmajerem

Pokračování proslulé komedie Copak je to za vojáka... z roku 1987 se začne natáčet v příštím roce a do kin by mělo přijít v roce 2027. V hlavní roli Milana Kouby se opět představí Jiří Langmajer. Na...

Ležel nahý na posteli, já dělala, že nic nevidím, popisuje Hollandová obtěžování

Vysíláme

Agnieszka Hollandová se v novém filmu Franz ponořila do Kafkovy duše. Neskládá však klasický životopis, ale kaleidoskop z fragmentů snů a dopisů, který vrací Kafku zpátky do Prahy i současnosti. V...

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

Film roku? Obraz dneška? Akční drama s DiCapriem zatím sklízí jen samou chválu

Jedna bitva za druhou, tak se jmenuje očekávaný film režiséra Paula Thomase Andersona s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Kritici předních britských a amerických webů jsou zatím ze snímku, který...

RECENZE: DiCaprio perlí, ale Oscar za film? Pro americké liberály ano

70 % Premium

Pověst oscarového kandidáta, kterou si do českých kin přinesl snímek Jedna bitva za druhou, nelhala – tedy pokud jde o vypravěčské řemeslo a herce v čele s Leonardem DiCapriem. Ovšem nad politickým...

25. září 2025

Iron Maiden míří do Hradce Králové, zahrají v červnu na Rock for People

Legendární Iron Maiden míří poprvé na Rock for People! Aktuálně se skupina vydala na další šňůru Run For Your Lives World Tour. Pro fanoušky ale bude turné a červnová zastávka v hradeckém Parku 360...

25. září 2025  11:55

Celtic Legends se vrací do Česka, tanečníci opět přenesou diváky do srdce Irska

Po úspěšném letošním jarním turné se do Česka vracejí Celtic Legends se svou energickou show plnou irské hudby a tance. Tentokrát vystoupí v dubnu 2026 jen v pěti městech - Praze, Brně, Ostravě,...

25. září 2025  8:50

Česká filharmonie otvírá 130. sezonu. Přivítá klavírní hvězdu z Jižní Koreje

Česká filharmonie s šéfdirigentem Semjonem Byčkovem zahájí ve čtvrtek svou 130. sezonu. Pro vstupní koncert v Dvořákově síni Rudolfina zvolil Byčkov Koncert pro klavír a orchestr G dur Maurice...

25. září 2025

Krása, která vycházela i zevnitř, říká o Cardinalové její dabérka Zawadská

Za velkou osobnost stříbrného plátna označila zesnulou herečku Claudii Cardinalovou její česká dabérka Valérie Zawadská. Svůj podmanivý hlas jí propůjčila například ve slavném westernu Tenkrát na...

24. září 2025  20:10

GLOSA: Antonín Dvořák na Kubě. Festival, jemuž to sluší i bez kravaty

Koncertem Orchestre National de France skončil letošní ročník festivalu Dvořákova Praha. Příjemných zážitků nabídl dost, skvělým dramaturgickým nápadem byla letošní novinka, koncertní řada Bez...

24. září 2025  17:55

Srdcovka s Bolečkem a Mirečkem, chválí si Zedníček seriál s Polívkou a Donutilem

Nový osmidílný seriál Muži v letu, který začala natáčet TV Nova, sleduje příběh tří celoživotních přátel-pilotů, dvou mladých milenců a jednoho ultralehkého letadla. Hlavní role obsadily legendy...

24. září 2025  17:07

Exkluzivní čtení ze scénáře chystaného filmu. Kino láká na setkání s Mirou Fornay

Mezinárodně oceněná filmová režisérka Mira Fornay se ve čtvrtek setká se svými příznivci v pražském kině Edison. Kromě promítání nejúspěšnějších snímků nabídne také exkluzivní nahlédnutí do příprav...

24. září 2025  13:52

Další splněné sny. Na Rock for People dorazí Iron Maiden či Bring Me The Horizon

Festival Rock for People oznámil první hvězdná jména ročníku 2026. Do Hradce Králové dorazí Iron Maiden, Bring Me The Horizon, Papa Roach, Electric Callboy nebo Megadeth. Prvním českým ohlášeným...

24. září 2025  12:49

Film roku? Obraz dneška? Akční drama s DiCapriem zatím sklízí jen samou chválu

Jedna bitva za druhou, tak se jmenuje očekávaný film režiséra Paula Thomase Andersona s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Kritici předních britských a amerických webů jsou zatím ze snímku, který...

24. září 2025  11:42

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Minisérie Gerta Schnirch podle Kateřiny Tučkové zahájila festival Serial Killer

Premiéra prvního dílu televizní minisérie Gerta Schnirch v úterý zahájila osmý ročník brněnského festivalu Serial Killer. Sledoval ji zaplněný sál Divadla Reduta. Minisérie se natáčela v Brně a na...

24. září 2025  11:21

Rembrandt se v Noční hlídce inspiroval jiným malířem, psa ztvárnil podobně

Rembrandt ve svém slavném díle Noční hlídka z roku 1642 vyobrazil psa podle dřívější kresby jiného nizozemského umělce. Kurátorka amsterdamského muzea Rijksmuseum Anne Lendersová sdělila, že podobu...

24. září 2025  10:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.