Režisér a scenárista Paul Thomas Anderson by si Oscara už dávno zasloužil, vždyť za šest předešlých děl včetně opravdu strhujících titulů Magnolia či Až na krev nasbíral deset nominací, které však v sošku neproměnil.
Navíc je očividné, že v novince Jedna bitva za druhou chtěl vytvořit takříkajíc velký americký román, a to jak sdělením, tak rozsahem: film se odehrává během šestnácti let a trvá dvě a půl hodiny.
Skvostnému DiCapriovi tu rovnocenně sekunduje Benicio Del Toro a systém četných tajných tunelů i skrytých spojenců včetně jeptišek si už pohrává s parodií tarantinovského stylu.