RECENZE: Spousta vtipných rodinných rozpaků s Waitsem a Blanchettovou
Tři samostatné příběhy propojuje půdorys rodinných sešlostí. Ať se odehrávají na americkém venkově, v Dublinu nebo v Paříži, všude je provázejí rozpaky, trapasy, neohrabanost, nucenost – a přitom za nimi lze tušit láskyplnost, jejíž nositelé často pravdu znají, ale nahlas nepojmenují, jen aby nezraňovali.
Bohužel první povídka s báječnou pointou nastolí vysoké očekávání, které druhá a zejména třetí epizoda už neudrží. Nicméně pocitově vytvářejí vstřícný celek, provázaný několika společnými znaky od cesty autem přes motiv vody a skejťáků až po hodinky – možná luxusní značky, možná falešné.
Jednoznačně nejlepší je úvodní Otec, v němž muzikant Tom Waits, mimochodem autor hudby k Jarmuschově Noci na Zemi, jejíž strukturu i náladu režisérova novinka připomíná, vytvořil z titulní role své velké herecké sólo.
Jeho navenek zpustlý, ošuntělý a osamělý stařík ze zasněžené samoty kouzelně klame tělem nejen diváky, ale také své již dospělé potomky v podání Adama Drivera a Mayim Bialikové, kteří jej nepříliš nadšeně přijíždějí navštívit a zaopatřit. Pomáhá hlavně syn, dcera si udržuje podezíravý odstup, ale byť jsou milimetrově sehraní a dokonce našli i vnější podobu, tuhle etudu si přivlastnil Waits.
Právě Otec také nejzábavněji pracuje s trapnými pomlkami, opatrnou konverzací, oboustrannou rozpačitostí i úlevou, když se všichni tři aktéři po povinné demonstraci rodové blízkosti mohou zase vrátit do svých oddělených životů. Načež zrovna otec, jenž ticho kapajícího kohoutku rozčísne hravou ukázkou své zručnosti se sekyrou, se ve finále stane nositelem rozkošného, sladce potměšilého překvapení.
Jeho pravý opak zosobňuje Charlotte Ramplingová coby titulní hrdinka povídky Matka, udržovaná dáma v udržovaném domě, která se na každoroční rituál odpoledního čaje s dcerami chystá přepečlivě od zákusků přes prostírání až po rady psychoterapeuta. I tady se rýsuje zátěž pro všechny zúčastněné, ale naopak s tajemstvími dětí, jež maminka tuší, leč milosrdně obchází.
Herecky se opět podává lahůdkové menu, neboť Cate Blanchettová hraje dceru spíše staropanenskou, Vicky Kriepsová světáckou, ale navzdory úsměvům se ani jedné z nich asi příliš nedaří – na rozdíl od slavné matky. Selhání se tady tutlá stejně jako vřelost, protože nikdo se nikoho nechce dotknout, ale ani se zatěžovat cizími problémy, ač zdvořilostní prodlevy při loučení během čekání na taxík dávají najevo, že pravdu všechny znají.
Otec Matka Sestra Bratr
USA, 2025, 110 min
Režie: Jim Jarmusch
Scénář: Jim Jarmusch
Hrají: Adam Driver, Cate Blanchettová, Tom Waits, Charlotte Rampling, Vicky Kriepsová, Mayim Bialik, Indya Moore, Luka Sabbat, Françoise Lebrun
Kinobox: 69 %
Závěrečný příběh Sestra Bratr, ve kterém se potkávají afroameričtí herci Indya Moore a Luka Sabbat, sleduje sourozence poté, co jejich matka s otcem zahynuli při letecké nehodě. Při debatě o pozůstalosti, návštěvě již prázdného bytu a probírání rodinných relikvií si napůl připomínají, napůl objevují, v jak neobvyklém prostředí vyrůstali a kolik lásky se tajilo za výstředností rodičů. Melancholii přeživších korunuje nechuť „řešit“, tedy třídit, uklízet, vyhazovat, rozhodovat; teď ještě ne, až jindy, někdy.
Triptych Otec Matka Sestra Bratr nepatří k filmům efektním, natož oslnivým, nepoužívá velké citové výlevy. Divácké sympatie si získává skrytou něhou a pozorovatelským citem pro opatrné, často nešikovné našlapování kolem rodinných tabu.
Tady se povoluje i lež, vzkazuje Jarmusch, hlavně nic bolavého neprobouzet, nerozvířit, neranit. A protože se takové snahy občas podobají příslovečným slonům v porcelánu, nachází tu režisér vděčné záminky pro humor plný porozumění.
