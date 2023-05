RECENZE: Iveta podruhé, fňukající a trpící. Sentiment nabral na síle

Od první řady udělala seriálová Iveta poměrně velký časový skok z normalizačních let do svobodné éry, aniž by změnu poměrů jakkoli prožívala. V úvodním sestřihu rozšiřuje svou sbírku anketních Slavíků a po boku Ladislava Štaidla se stále projevuje jako oddaný naivní diblík vděčný za každé slovo, kterým jej Štaidl před povýšenou uměleckou partičkou hájí.