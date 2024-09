RECENZE: Prsa a zadek je naše práce, tak do plavek, líčí Influencerky

Popelka, které se zatím zviditelnila jen fotografií volského oka na břiše a jinak poctivě studuje, se mezi protřelejší krásky internetu dostane na zdánlivě nezištné pozvání, aby se oklepala z přítelovy nevěry.

Plavovlasé naivce přidělil scenárista a režisér Szymon Gonera také roli průvodkyně vysvětlující zákonitosti novodobé profese, do níž ji zasvěcuje zkušenější bruneta, třeba „musíš vydat prohlášení o rozchodu“.

Jak to na síti chodí a jaké rady či produkty se nejlépe prodávají, to je naučné minimum pro náhodné diváky jiné generace, které by snad zajímal umělý, do sebe zahleděný svět, líčený od sexuálních výjevů s páskou „cenzurováno“ až k honbě za počtem sledujících.

Hlavním účelem historky je však odhalení falešného pozlátka. Dívky sice točí videa na Kypru, Ibize, Maltě, v Řecku či Itálii, ale za sladkým životem stojí únavné pózy, vynucené úsměvy, otrocká dřina. „Prsa a zadek, to je naše práce, tak do plavek,“ povzbuzuje zkušenější z hrdinek svou kamarádku.

Po obrazové stránce vznikl nudný kolovrátek, který kombinuje reklamní záběry s prvky instruktážního filmu pro školy, kterak se kvůli vidině peněz a slávy nedostat na šikmou plochu.

Neboť kdykoli se dívky octnou v úzkých, pomáhají si postupy na hraně zákona či spíše za ní: neplatí útratu, okrádají vilné opilce, zkrátka balancují mezi profesí zlodějek a prostitutek.

Influencerky 35 % Režie a scénář Szymon Gonera, hrají Karina Raznerová, Olga Kalicka, Kamil Wodka Žánr: Drama Kinobox: 33 %

Opar bezstarostného dobrodružství postupně vyprchává, jak nastupuje poněkud estrádní zlo v podobě vyděračského násilí mužů včetně folklórního Rusa. Stále častěji se také prosazuje sex od lesbických her přes „trojku“ po fetišisty.

Ale najdou se i méně křiklavé, o to působivější motivy v čele se stárnoucí hvězdou sítí v podání Joanny Koroniewské, která přesně zvládá míru sebezapření tváří v tvář posměchu.

Naopak sestřih osobních smutků za sponzorským diktátem rozjařenosti působí dost ochotnicky, o morálních poučkách typu „Budeš slavná, úspěšná a velmi osamělá“ raději nemluvě.

Ovšem nejsilnější položkou celého projektu zůstává skutečnost, která zpoza smyšleného melodramatu vystupuje ze změti internetových příspěvků, pokusů a trapasů, jež vyprávění přiléhavě rámují.