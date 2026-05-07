RECENZE: Vzácná dětská detektivka a ovce, které hledají vraha Hugha Jackmana
Příběh z irských pastvin od německé autorky Leonie Swannové totiž vyšel česky pod názvem Glennkill – ovce vyšetřují, také anglický titul zní The Sheep Detectives čili Ovčí detektivové, což by úplně stačilo.
Přinejmenším by si znalci knížky snáze dohledali její přepis, který zdobí Hugh Jackman v roli laskavého pastýře, jenž svému stádu po večerech předčítá detektivky, takže po jeho záhadné smrti a zjevení dědiců se do vyšetřování vrhnou samy osiřelé ovečky.
Starosvětské městečko jako by vypadlo z děl Agathy Christie včetně typizovaných figurek, počínaje zvědavou poštmistrovou a konče řezníkem, jenž při počítání oveček usne. V solidní sestavě velkých hereckých jmen se objeví i Emma Thompsonová.
Béé team na stopě
Irsko / Velká Británie / Německo / USA 2026 109 min
Režie: Kyle Balda
Předloha: Leonie Swann (kniha)
Scénář: Craig Mazin
Hrají: Hugh Jackman, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordonová, Tosin Cole, Hong Chau, Emma Thompsonová, Kobna Holdbrook-Smith, Conleth Hill, Mandeep Dhillon
Kategorie dobra a zla se sice dělí prvoplánově na ty, kdo chovají ovce pro vlnu, a na ty, kdo je zabíjejí pro maso, ale současně vyprávění obsahuje poetické pasáže včetně ovčího pojetí Boha, smrti spojované s proměnou v obláčky nebo zrádné filozofie řízeného zapomínání na nepříjemné zážitky.
Dojde i na vyvracení stereotypů, jak v duchu grotesky, kdy se bojácné ovce na rozdíl od bezstarostných slepic bojí přejít silnici, tak v akčním stylu při drsném souboji berana se psy.
Příjemná rodinná podívaná má pouze dvě vady. V dětsky laděné detektivce bohužel citelně chybějí děti a počítačově modelované ovce „jako živé“ zkrátka nemají ani zdaleka takové osobité kouzlo ani dar vtipu jako jejich animovaná kolegyně ovečka Shaun.
