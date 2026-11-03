Tvůrci Houpaček dávají příběhu o ženské solidaritě přívlastek hořkosladký. Jeho cestovatelské východisko se skutečně podobá Bardotkám, jen s tím rozdílem, že tam se na bláznivou letní jízdu vypravily tři dávné spolužačky.
Kdežto v Houpačkách si za pozdním dobrodružstvím vyrazí dvojice seniorek, které se teprve nedávno seznámily, ale navzájem se oddaně podporují možná na poslední cestě za sebeosvobozením.
Charaktery jejich rodinných blízkých se někdy pohybují mezi šablonou a karikaturou, postavy, jež dámy potkávají na své pouti, zase odpovídají klišé o dobrosrdečném venkovu...