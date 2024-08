Snímek Hello, Welcome se na loňském karlovarském festivalu natáčel, ale na letošním se nehrál. Vcelku pochopitelně, vedle silných českých novinek by působil neprůrazně a jen shodné kulisy pozvánku nezaručí.

Tím spíše, že červený koberec pouze přidává vnější atraktivitu sice trefné, leč nikterak průlomové komorní studii soudržnosti i řevnivosti panujících v ženské či spíše „holčičí“, protože ještě nevyzrálé komunitě.