RECENZE: Nic než zmar. Zpátky v Pustině, i když tentokrát má jméno Hec

Jenže za deset let se hodně změnilo, syrová přízračnost konců světa už není objevem, nýbrž módní manýrou a kriminální zápletka, která přivádí vyšetřovatelku zpět do rodných míst, se stala šablonou od polské Trýzně přes francouzskou Záhadu u jezera až po četné anglosaské projekty.
Také Hec uvádí na scénu Petru Hřebíčkovou coby policistku, která sice chce ze služby odejít, zjevně kvůli svému neuspokojivému románku se ženatým nadřízeným, ale když při návštěvě matky v rodné vsi zažije požár kostela, díky své znalosti místního prostředí se rozhodne zůstat, dokud se nezjistí totožnost ohořelé oběti a pachatel zločinu.
Kroužení kolem falešných stop naznačuje, že tři díly by stačily, a byť je Tomáš Jeřábek v roli záletného policejního šéfa odsouzen ke karikatuře, s jeho rozkazem „Do týdne to chci mít hotové!“ nelze než souhlasit.