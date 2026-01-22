Nutno ovšem říci, že mimořádně pohnutému okamžiku předcházejí dvě hodiny, z nichž první půle patří romanci Williama Shakespeara a jeho příští ženy, druhá pak bolestné ztrátě syna a truchlení, jež rodiče prožívají každý po svém, takže jejich vztah dostává trhliny.
Režisérka Chloe Zhao dokázala už v oscarové Zemi nomádů, že se nebojí prudkého projevu emocí, pokud jsou zabaleny do obrazové stylizace s lehkým nádechem neskutečnosti. I Hamnetovi vyloženě sluší prvky, které životopis ozvláštňují příchutí mystického hororu.