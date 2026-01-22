RECENZE: Poslední záběry filmu Hamnet připomínají, v čem je síla umění

Do oscarové bitvy určitě promluví, a nejen proto, že Hamnet, který vstupuje do českých kin, už má na kontě vítězství v dramatické kategorii Zlatých glóbů. Kdyby pro nic jiného, tak pro závěrečnou scénu, jež přináší v současnosti tak vzácnou katarzi.

Nutno ovšem říci, že mimořádně pohnutému okamžiku předcházejí dvě hodiny, z nichž první půle patří romanci Williama Shakespeara a jeho příští ženy, druhá pak bolestné ztrátě syna a truchlení, jež rodiče prožívají každý po svém, takže jejich vztah dostává trhliny.

Režisérka Chloe Zhao dokázala už v oscarové Zemi nomádů, že se nebojí prudkého projevu emocí, pokud jsou zabaleny do obrazové stylizace s lehkým nádechem neskutečnosti. I Hamnetovi vyloženě sluší prvky, které životopis ozvláštňují příchutí mystického hororu.

