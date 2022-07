RECENZE: Více kázání než smíchu aneb Hádkovi nastavují zrcadlo

Takovou frázi v hitu Vesničko má středisková použila televizní hlasatelka při ohlášení filmu, jenž „nastavuje nemilosrdně zrcadlo měšťácké společnosti, v níž je dolar alfou a omegou života“.

U Hádkových nejde o dolary, nýbrž o české koruny, avšak nejen druhem měny se blíží normalizačním satirám Zítra to roztočíme drahoušku a Co je doma, to se počítá, pánové.

V nich své bohatství poměřovaly dvě rodiny, v Hádkových se boj o dědictví po dědečkovi, který ještě nezemřel, odehrává v rámci rodiny jediné, mezi hamižnými manželkami dvou trpných bratrů.

Nejprve s metrem v ruce zkoumají prodejnost dědečkova bytu Sandra Nováková s Jakubem Prachařem, vzápětí se rovněž s metrem dostaví Jitka Čvančarová s Hynkem Čermákem.

Uštěkané snachy v jejich vzájemném napadání nezastaví ani jejich odevzdaní manželé, ani příchod tchána v podání Ondřeje Pavelky, kdežto na sestru obou bratrů neboli Lucii Polišenskou zbude jen osudové sdělení ve finále.

To je vše, hraje se komorní cvičení v uzavřeném prostoru, kde první pár ve složení nostalgik a pologramotná zlatokopka vystavující své tělo naráží na pár číslo dvě, v němž generálská matróna také postrkuje svého upozaděného muže.

Což je poněkud monotónní rozložení sil, produkující bitvu ve stylu přesilovek našich hokejistů: nekonečně se přihrává do čtverce kolem jedné branky, tedy stolu, zatímco dědečkův syn coby rozhodčí jen znechuceně přihlíží a nezasahuje.

První žert se dostaví už v úvodních titulcích, kde kategorii „vystupují“ doprovází vystupování aktérů z aut, černý humor se pak odvíjí od spekulací, jak levně propašovat případnou dědečkovu mrtvolu od moře, kde se chce s blízkými rozloučit.

Jenže komedie to není, konverzační odhalování charakterů se bohužel pohybuje od klišé ke klišé, počínaje majetkovými poměry a konče politikou včetně Gottwaldovy busty či sourozeneckého sporu o (ne)výhody Evropské unie.

Modelový půdorys trochu připomíná Vlastníky, ještě více však snímek Známí neznámí, který se rovněž od bezstarostné společenské kratochvíle posunul k melodramatickému výprodeji.

Hádkovi Režie Vojtěch Moravec, hrají Sandra Nováková, Jakub Prachař, Hynek Čermák, Jitka Čvančarová, Ondřej Pavelka Hodnocení: 50 %

Na druhou stranu hádky, v nichž se Hádkovi vyžívají, zacyklují a odhalují, mají autoři skvěle odposlouchané; včetně nekonečné a nesmyslné smyčky „už toho nech – ty toho nech“, z níž se prostě nedá vyklouznout.

Slovní výpady nevyhnutelně přejdou do rvačky, z ní do smutku, pohříchu však také do manýry zpomalovaného klipu a nechybí ani doslovné kázání o „slepicích a srabech“, které najde osvobozující, dočasně smířlivý smích v přeřeknutí.

Škoda, že Hádkovi potřebují tolik prvoplánových stereotypů, jako pokus o jistý typ soukromé hořkosti jsou vítáni.