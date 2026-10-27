RECENZE: Napůl fakta, napůl fikce. Jak hrdinný generál Golian rozdělil Slovensko
Na jedné straně Golianovi krajané ocenili, že se jeho osobnosti a zásluhám konečně někdo věnuje, na straně druhé se ošívali jak nad historickými nepřesnostmi včetně úzkého přátelství s Gustávem Husákem, tak nad komorní stylizací příběhu, od něhož se zřejmě čekalo více bitevních scén.
Ve filmovém portrétu, kde ho hraje Ondrej Hraška, však vystupuje Ján Golian především jako milující manžel, o to oddanější, že po deseti letech marných nadějí se konečně jeho ženě podařilo otěhotnět. Mimochodem manželka si pro důvěrnosti chodí za mužem i do kanceláře, kde je jednou přistihne tehdejší šéf německé zpravodajské služby admirál Canaris.
Právě Canaris se postupně stává nejsilnější postavou: jednak zásluhou herce Rainera Wösse, jednak díky nápadu, že dva odbojní důstojníci, Golian a Canaris, čekají na popravu v jedné cele, i když podle historiků byl Canaris za svou zradu na samotce v poutech.
Nicméně smyšlený dialog tandemu poskytuje snímku klíčovou přísadu, totiž analýzu důvodů, proč bylo Slovenské národní povstání poraženo. „Vy jste se držel dva měsíce, já pět let,“ shrne Canaris, jenž Goliana vyškolí i ve vojenské cti.
Jinak se film drží více méně komorního tvaru, kdy Golian buď sedí nad mapami povstaleckých příprav společně s londýnskou spojkou a ruským důstojníkem, nebo s milovaným novorozencem v náručí váhá, zda se má do riskantní akce zapojit. Na argument „Doma mě teď potřebují víc“ však slyší: „Nikoho jiného nemáme.“
Generál Golian
Slovensko / Česko 2026 133 min
Režie: Juraj Štepka
Scénář: Juraj Štepka, Peter Rajčák, Jan Gardner
Hrají: Ondrej Hraška, Anna Prášilová Fialová, Milan Mikulčík, Rainer Wöss, Robert Ritter, Matúš Kvietik, Leona, Juraj Bača, Adam Jančina, Ondřej Gregor Brzobohatý
Trochu oživení do popisné inscenace přinese atentát na Hitlera, ovšem s výbuchem mimo obraz, a zatčení bonvivána Canarise v berlínském kabaretu. Jiné dějové linky, třeba kolem církve v čele s Tisem nebo útěku Golianovy ženy do Moskvy, odkud zase prchá domů, působí nadbytečně.
Po hodině, kde se i bojové akce omezují na slova typu „partyzáni odpalují mosty“, se Generál Golian konečně vypraví i do exteriérů a do bitevních scén. V podstatě jde o dvě pasáže s příslušnou dávkou pyrotechniky, byť bez vynalézavějších okamžiků, než je cynická německá palba na děti.
Paradoxně tak nejzajímavější složkou reálného životopisu zůstává fikce, uzavřená do čtyř stěn kobky v koncentračním táboře Flossenbürg. Vdova po Golianovi sice válku přežila, po komunistickém puči ji však poslali na šest let do vězení; jejich syn Ivan Golian se stal uznávaným odborníkem v oboru informatiky a zemřel roku 2019 v Praze.
Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní
Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...
Kdo bude nový Bond? Herci z nejužšího výběru už mají za sebou finální casting
Již velice brzy bude filmový svět znát jméno nového představitele Jamese Bonda. Podle zpráv zahraničních serverů se koncem minulého týdne uskutečnily finální kamerové zkoušky na tuto ostře sledovanou...
Grófka Hana Hegerová. Do Semaforu šla přes postel, z vězení ji dostal Husák
Titul královna českého šansonu už jí asi stěží někdo odpáře. Hana Hegerová potvrdila, že jak její rodná slovenština, tak přejatá čeština jsou mimořádně melodické a zpěvné jazyky. V její osobě získala...
Další rána pro Evropu 2. Zemřel ředitel David Šmídt, někdejší člen Eddie Stoilow
Vážná nemoc se stala osudnou hudebníkovi Davidu Šmídtovi, bývalému klávesistovi kapely Eddie Stoilow a současnému řediteli rádia Evropa 2. Zprávu o jeho úmrtí zveřejnil na svém facebooku astrolog...
Zemřel Ivan Igánek Novák, zpěvákovi legendární kapely Brutus bylo 30 let
Zpěvák legendární bigbítové kapely Brutus Ivan Novák, fanouškům známý též jako Igánek, zemřel v pouhých třiceti letech. Kapela známá hity jako Dlažební kostka nebo Opijem se prostřednictvím Facebooku...
RECENZE: Napůl fakta, napůl fikce. Jak hrdinný generál Golian rozdělil Slovensko
Nejde o dokument, nýbrž o hraný příběh inspirovaný skutečnými událostmi, zdůrazňoval režisér Juraj Štepka před premiérou svého snímku Generál Golian, věnovaného vojenskému veliteli Slovenského...
Obavy o budoucnost médií. DAMU vyhlásila stávkovou pohotovost, přidalo se i Brno
Studenti Masarykovy univerzity z iniciativy Média nedáme MUNI vyhlásili kvůli plánům na změnu financování veřejnoprávních médií stávkovou pohotovost. Protesty zaznívají také z dalších brněnských...
StB a další nepříjemné otázky? Náš knižní rozhovor byl zpovědí, říká Martin Hilský
Součástí nabídky podzimního Velkého knižního čtvrtku je i Vykloubený čas, dialog anglisty profesora Martina Hilského, velkého znalce díla Shakespearova, s redaktorem a překladatelem Petrem Onuferem....
Holešovská regata ohlásila hlavní hvězdy, poprvé přijedou Bílá i Müller
S více než půlročním předstihem zveřejnil oblíbený rodinný festival Holešovská Regata svůj hudební program. Velkou atrakcí budou Lucie Bílá a Richard Müller, kteří přijedou poprvé. Zahrají také Adam...
Divadlo na Vinohradech stále nehraje. Start v azylu Radiopaláce se zpozdil
První představení Divadla na Vinohradech v Radiopaláci, avizované na sobotu 24. října, bylo odloženo na neurčito. Působení souboru v novém zázemí zkomplikovala kolaudace sálu umístěného v suterénu,...
Obraz Františka Kupky se vydražil za 217 milionů. Překonal dosavadní rekord
Obraz Františka Kupky Nepopisný prostor se prodal v pařížské aukční síni Sotheby´s za rekordních 8,99 mil. eur (217 mil. Kč) včetně provize. Jde o nejvyšší částku, jaká kdy byla za dílo tohoto...
Ve věku 90 let zemřel Walter Koenig, proslavila ho role poručíka Čechova ve Star Treku
Ve věku 90 let zemřel americký herec Walter Koenig. Proslavila ho role poručíka Pavla Čechova v legendárním sci-fi seriálu Star Trek.
Mladá generace je hodně jiná, ale já ještě nekončím, říká první dáma divadla v Brně
Na kontě má desítky nezapomenutelných rolí a téměř půl století zkušeností s herectvím i jeho výukou. Zdena Herfortová patří k nepřehlédnutelným osobnostem brněnského divadla, což letošní zisk Thálie...
RECENZE: Prostý příběh, dobrá vypravěčka. Marie Rejfová nepřekvapila, ale potěšila
Úspěšný český román Holubí dům má pokračování. I v Dechu motýla se Marie Rejfová drží poctivého vypravěčského řemesla, a přestože první díl nasadil laťku vysoko, i druhý lze považovat za povedený.
Rudá arcivévodkyně. Vnučka Franze Josefa jezdila na demonstrace rolls-roycem
Česko si připomíná pět set let od nástupu Habsburků na český trůn. Spisovatelka Dagmar Beňaková se dlouhodobě zabývá posledními generacemi panovnického rodu. Její kniha Osudy vnučky císařovny Sisi...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Multižánrový virtuóz. Ve Slavkově u Brna vystoupí kytarista Carlos Santana
Kytarista Carlos Santana, jeden z nejvýznamnějších a nejvlivnějších hudebníků všech dob, se vrací do Česka. Držitel deseti cen Grammy vystoupí 22. července příštího roku v jedinečném prostředí...
Nikdo nevěřil, že vyprodám Obecní dům. Zázvůrková o poctě i polévce s mimem
Dalo by se říct, že jeden telefonát před třiadvaceti lety změnil Dáše Zázvůrkové život. Když přijímala hovor, netušila, že na druhém konci se ozve hlas Jiřího Suchého, který jí nabídne účinkování v...