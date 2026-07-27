Výtvarník, muzikant, člen Divadla Sklep a především svéráz František Skála vyznává názor, že veřejný prostor je prostor svobody a že ideální socha je taková, po které polezou děti. Což se mu daří, počínaje třeba objektem zvaným Špion a konče kamennou skluzavkou v zámeckém parku, vyleštěnou celými generacemi návštěvníků.
RECENZE: Ideál? Sochy, po nichž polezou děti, dokazuje šťastný muž František Skála
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Tiché místo 65 %, Svět pod hlavou 65 %, Zápisník alkoholičky 60 %, Ztracen v džungli 50 %, Mezi vlky 60 %, Tomb Raider 40 %, Kdyby radši hořelo 65 %, Most! 70 %, Divergence 50 %, Vybíjená 50 %, Volha 70 %, Assassin’s Creed 45 %
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RECENZE: Ideál? Sochy, po nichž polezou děti, dokazuje šťastný muž František Skála
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