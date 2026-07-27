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RECENZE: Ideál? Sochy, po nichž polezou děti, dokazuje šťastný muž František Skála

Mirka Spáčilová
  14:00

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Drátěná socha psa od Františka Skály budí ve Zlíně emoce. Děti si ji oblíbily. | foto: Pavel StojarMF DNES

Novinka kin Veřejný prostor Františka Skály musí zlomit jedinou nevýhodu, diváckou nedůvěru k portrétům umělců. Ale kdo ji překoná, dostane na oplátku takovou dávku hravosti a radosti, na jakou by se i deset českých hraných filmů jen těžko skládalo.

Výtvarník, muzikant, člen Divadla Sklep a především svéráz František Skála vyznává názor, že veřejný prostor je prostor svobody a že ideální socha je taková, po které polezou děti. Což se mu daří, počínaje třeba objektem zvaným Špion a konče kamennou skluzavkou v zámeckém parku, vyleštěnou celými generacemi návštěvníků.

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RECENZE: Ideál? Sochy, po nichž polezou děti, dokazuje šťastný muž František Skála

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Drátěná socha psa od Františka Skály budí ve Zlíně emoce. Děti si ji oblíbily.

Novinka kin Veřejný prostor Františka Skály musí zlomit jedinou nevýhodu, diváckou nedůvěru k portrétům umělců. Ale kdo ji překoná, dostane na oplátku takovou dávku hravosti a radosti, na jakou by se...

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