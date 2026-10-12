RECENZE: Kdo má rozhodovat o výchově? Rodiče, nebo instituce? ptá se Fjord
Kdo má právo rozhodovat o výchově nezletilých: jejich rodiče, nebo instituce? Z morálního dilematu, jež Fjord rozehrává, mimo jiné vyplývá, že vůbec ze všech nejméně smí do vlastní budoucnosti mluvit samy děti, byť všichni dospělí se dušují, že jednají právě v jejich nejlepším zájmu.
Čistá chladná krása vodní hladiny pod horskými vrcholy, z nichž občas zahrozí lavina, tvoří podmanivé kulisy malé norské osady, kde novou rodinu vítají vstřícní sousedé. Ale stačí jedno drobné zranění a s ním podezření, aby se idyla rázem rozpadla.
Zápletka trochu připomene Hon, v němž výmysl malé holčičky tragicky poznamenal život jejího učitele coby údajného pedofila. Ve Fjordu však více než o veřejné mínění místní komunity jde o norskou organizaci na ochranu dětí, jejíž pravomoc z ní tvoří bezmála stát ve státě.
Stačí přiznat občasné plácnutí přes zadek a děti, jakkoli zjevně milované a milující, musí k pěstounům včetně kojence. Postupně však vychází najevo, že tady možná více vadila náboženská výchova dětí, které neměly mobily, neznaly populární hudbu a lesbě hrozily, že podle Bible přijde do pekla.
Právě lesbický motiv je lehounce naznačen ve vztahu starší dcery a její pokušitelské spolužačky, kterého se věřící otec tiše obává, souběžně se rozvíjí též motiv milosrdenství kolem spolužaččina dědečka upoutaného na vozík a v neposlední řadě možné riziko sebeobrany protiútokem.
Protože když selžou jiné cesty, jak prokázat bezúhonnost a získat děti zpět, povolá otec do zbraně politiky, média, křesťanská hnutí, čímž se napětí ještě vyostří. V soudní síni pak vrcholné jiskření přinese okamžik, kdy zástupkyně organizace na ochranu dětí prohlásí, že zaměstnankyně nemusí mít vlastní mateřskou zkušenost, neboť prošly řádným školením.
Citové vydírání prostřednictvím dětí zpravidla působí lacině až odpudivě, ve Fjordu však má jednak svůj účel, jednak velmi přirozené představitele; až člověku přijde líto, že v souboji dospělých dostávají postupně méně a méně prostoru – až na skvostnou finální vzpouru.
Fjord
Rumunsko / Francie / Norsko / Švédsko / Dánsko 2026 146 min
Režie: Cristian Mungiu
Scénář: Cristian Mungiu
Hrají: Sebastian Stan, Renate Reinsve, Lisa Carlehed, Henrikke Lund Olsen, Vanessa Ceban, Jonathan Ciprian Breazu, Ellen Dorrit Petersen, Lisa Loven Kongsli
Co zpočátku působí jako plakátová teze, v níž dojde i na střet kultur a předsudky vůči cizincům, posléze nabývá na nejednoznačnosti. Rodiče nejsou nevzdělaní fanatici a jejich vzájemná oddanost i láska k potomkům stojí nad alternativním životním stylem, ale bohužel také úřednice, byť se pohybují na spirále od udavaček po bachařky, mají svou pravdu: v zákoně.
Na každý pád režisér Cristian Mungi, nositel čtyř canneských cen, z toho dvou Zlatých palem včetně nejnovější za Fjord, si volí silná témata a umí s nimi zacházet. Zde ovšem za vydatné pomoci herců v rolích rodičů, kteří vyjadřují až nadlidskou sebekontrolu, ba sebezapření, jen aby si nepřitížili a dostali děti zpět. Byť děti, které už poznaly jiný svět.
Tipy z televizního programu
Recenze: Rychle a zběsile 7 60 %, Nevděčné bytosti 60 %, Počátek 60 %, Padesát odstínů šedi 35 %, Filter 70 %, Bourák 45 %, Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) 50 %, Smrtihlav 60 %, 22 Jump Street 40 %, Zúčtování 60 %
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