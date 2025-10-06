RECENZE: Tak si buď dokonalý táta, já jsem mimo. Příběh Slyšíš mě? ukrývá velkou sílu

Z filmu Slyšíš mě? | foto: AČFK

Mirka Spáčilová
Festivalové ceny diváky někdy odrazují, ovšem novinka kin Slyšíš mě? si na Berlinale připsala trofej, která je jasným doporučením, vyhrála totiž hlasování publika. Vypráví o harmonickém vztahu, který se mění s narozením dítěte, protože matka jeho první slovo neslyší. Nemůže.

