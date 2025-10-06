Příběh neslyšící ženy, kterou hraje Miriam Garlo, a slyšícího muže, jejž ztvárnil Álvaro Cervantes, vypráví režisérka a scenáristka Eva Libertad neobyčejně civilně, přirozeně, prostřednictvím těch nejobyčejnějších situací podpořených mimořádnou prací se zvukem a zprvu i humorem.
RECENZE: Tak si buď dokonalý táta, já jsem mimo. Příběh Slyšíš mě? ukrývá velkou síluPremium
Tohle budou asi moje poslední volby. Svěrák emotivně apeluje na mladé voliče
Dramatik a scenárista Zdeněk Svěrák v předvolebním videu apeluje na mladé voliče a vyzývá je, aby šli volit. „Volte koho chcete, ale položte si při tom pár zásadních otázek,“ zdůrazňuje...
Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí
Filmový svět objevil další herecký talent. Přesněji herečku vytvořenou za pomoci umělé inteligence Tilly Norwoodovou. Její představení na filmovém festivalu v Curychu vyvolalo vlnu reakcí především z...
DJ Tráva: Ať lidstvo klidně vychcípá, když to takhle povede dál. Svůj život jsem si užil
POSLEDNÍ ROZHOVOR. Co měli společného Václav Havel a kolumbijští indiáni? Svůj hudební vkus jim svého času „vtloukal do hlavy“ jeden z nejznámějších českých dýdžejů Petr Votava, známější pod...
Jarda má narozeniny, my máme přání jediný. Uhlíř slavil osmdesátku koncertem
V sobotu se v pražském sále Lucerna rozezněly hity známého skladatele Jaroslava Uhlíře, který koncertem oslavil své již osmdesáté narozeniny. Do Lucerny zamířilo i několik předních českých zpěváků,...
Bože můj, jsme v háji! K digitální herečce se vyjádřily Bluntová i Goldbergová
Pozdvižení kolem AI herečky Tilly Norwoodové nabírá na obrátkách. Po jejím oficiálním představení studiem Xicoia vyvolal vlnu znepokojení záměr najít pro umělou tvář agenturu, která ji bude v...
RECENZE: Tak si buď dokonalý táta, já jsem mimo. Příběh Slyšíš mě? ukrývá velkou sílu
Festivalové ceny diváky někdy odrazují, ovšem novinka kin Slyšíš mě? si na Berlinale připsala trofej, která je jasným doporučením, vyhrála totiž hlasování publika. Vypráví o harmonickém vztahu, který...
První hvězdou příštího Metronome Prague bude Nick Cave. Festival opouští Výstaviště
Festival Metronome Prague spojil síly s promotérem Live Nation Czech Republic. Jubilejní desátý ročník se bude konat mezi 19. a 21. červnem 2026 na letišti v Letňanech; prvním oznámeným headlinerem...
RECENZE: Jsi krásnej. OneRepublic mluvili česky a zahráli solidní pop-rockovou show
OneRepublic se k nám vracejí rádi, což vedle slov zpěváka Ryana Teddera potvrzuje i rostoucí počet jejich zdejších koncertů. Do O2 areny dorazila kapela po třech letech, mezitím hrála ještě na...
KVÍZ: Z paluby Titaniku mezi největší hvězdy. Co víte o božské Kate Winsletové?
Jako mladá zazářila po boku Leonarda DiCapria ve filmu Titanic. A stejně jako on dokázala tuto nabídnutou šanci využít a zařadila se mezi obsazované a oceňované herečky své generace. Britka Kate...
Soudruhu Zaorálku. Spisovatelka se ostře opřela do politika kvůli šikmému kostelu
Spisovatelka Karin Lednická se ohradila proti předvolebnímu videu Lubomíra Zaorálka. Bývalý ministr kultury a nynější místopředseda SOCDEM se totiž natočil u známého šikmého kostela v Karviné a...
Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili
Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...
RECENZE: Naučné Ratolesti s Geislerovou si bohužel všímají více dospělých než dětí
Deset dílů v duchu aktuálních společenských jevů slibuje premiérový seriál ČT Ratolesti. Tematicky i osvětově navazuje na Ochránce, jednotlivé příběhy z maloměsta propojují tři postavy: adiktoložka...
Sedí Zrádci v křeslech z Křivoklátu? Natáčení reality show odhalilo nový rozměr hradu
Druhá série reality show Zrádci se opět těší velké sledovanosti, a to i díky krásným kulisám. Proč byl vybrán právě Křivoklát a jak náročné je natáčení na středověkém hradě?
Zemřel DJ Tráva. Ikoně devadesátkového techna bylo šedesát let
Ve věku šedesáti let zemřel Petr Votava známý pod svým uměleckým jménem DJ Tráva. Jako jeden z prvních hudebníků v Česku dokázal prosadit techno jako populární hudební žánr. Se svou tvorbou začínal...
O hudbě i životním jubileu. Už se nechci zavděčit všem, přiznává Lenka Nová
Loni na podzim oslavila padesátku. A i když se její životní tempo proměnilo, do hudby dává zpěvačka Lenka Nová stále novou energii. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o vztahu s dospívající dcerou,...
Turci zrušili koncert Robbieho Wiliamse. Kvůli židovské manželce a dětem čelil útokům
Turecké úřady zrušily z důvodu bezpečnosti koncert britskému zpěvákovi Robbiemu Williamsovi v Istanbulu, kde měl v úterý odehrát svůj poslední koncert v rámci turné Britpop. Stalo se tak poté, co...