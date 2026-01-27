RECENZE: Neví si rady sám se sebou a dostane na starost čtyři vrtošivé matky

Mirka Spáčilová
  11:30
Kinobox
69,7%
Vítězný snímek diváckého hlasování na loňské Letní filmové škole vstupuje do kin. Jmenuje se Čtyři matky, v Irsku jej natočili bratři Colin a Darren Thorntonovi a sympatie si získává humorem, jenž vroubí nedobrovolné soužití začínajícího spisovatele se čtyřmi vrtošivými stařenkami.
Z filmu Čtyři matky

Z filmu Čtyři matky | foto: AČFK

Z filmu Čtyři matky
Z filmu Čtyři matky
Z filmu Čtyři matky
Z filmu Čtyři matky
6 fotografií

Literát, kterého ztvárnil James McArdle, má kvůli propagaci své prvotiny odjet na knižní turné za oceán. Jenže jeho matka, která se zotavuje z mrtvice, vyžaduje synovu neustálou péči – a nejen ona. Hrdinovi kamarádi si totiž vyrazí na pár dní do ciziny a nechají mu na starost i své maminky.

Do současné módní vlny příběh zapadá faktem, že všichni synové patří k homosexuálům, nadčasový humor pak čerpá zejména ze vztahů mezi matkami, které se vidí poprvé, podezíravě na sebe nevraží, útočí, žárlí, odmítají společné aktivity a činí si nároky na hostitelovu pozornost.

Zápletka poskytuje šanci čtyřem výtečným herečkám. Hrdinovu maminku hraje Fionnula Flanaganová, známá z hororu Ti druzí či ze seriálů Ztraceni a Bratrství, a byť komunikuje pouze přes počítač, svou přezíravostí a panovačným tónem dovede být jízlivě nesnesitelná až na zabití.

Ovšem pokud jde o výstřednost, Dearbhla Molloy, Paddy Glynnová a Stella McCuskerová v rolích dočasných spolubydlících si s ní nezadají. Jedna přejemnělá, jedna jadrná, jedna užvaněná plus bezmocná hostitelka naštvaná na vetřelkyně; to je partička, před níž hrdina utíká do auta, odkud se snaží napravovat svou kariéru i pošramocené intimní vztahy.

Dokud jsou dámy na kordy, baví hlavně situační komika, třeba když se nechají vozit každá za svým cílem: k lékaři, k holiči, na mši, na pohřeb, v noci na karaoke nebo na skleničku. Zatímco on se je zoufale snaží uhlídat, ony jej začnou mateřsky analyzovat: „Je divný.“ „Jako jeho otec.“

Čtyři matky

60 %

Irsko, 2024, 89 min

Režie: Darren Thornton

Scénář: Darren Thornton, Colin Thornton

Hrají: James McArdle, Fionnula Flanagan, Dearbhla Molloy, Stella McCusker, Paddy Glynn, Niamh Cusack, Gaetan Garcia, Rory O’Neill, Leonora Lonsdale, Adam Fergus

Kinobox: 70 %

Odtud už chybí krůček, aby ledy mezi ženami roztály. Vytahují se fotky zesnulých manželů, probírá sex a na duchařské seanci ověřuje, zda bývalí partneři zvědavých stařenek „opravdu odpočívají v pokoji“. Přibývá něhy, pochopení a výměny rolí, kdy naopak seniorky svému ochránci poskytují psychoterapii.

Úsměv obstará ještě milá pointa s Poirotem, ale o čisté komedii, natož o vyložené taškařici se rozhodně mluvit nedá. Z civilně pojatého snímku lze navíc podprahově vycítit stopy smířeného smutku milujících matek, které přijaly fakt, že vnoučat se zřejmě nedočkají. A mimochodem, zápletku Irové převzali z italského filmu Sváteční oběd, kde hrdina hostil cizí stařenky, jenom aby splatil dluhy.

Vstoupit do diskuse

Matt Damon exkluzivně: Když točíte se Scorsesem, připadáte si jako v kostele

Nejčtenější

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Zemřel Jiří Přibyl z Banjo Bandu. Díky němu jsem se mohl živit muzikou, truchlí Mládek

Ivan Mládek při vystoupení se skupinou Banjo Band (26. června 2002)

Zemřel někdejší člen legendárního Banjo Bandu Jiří Přibyl. O jeho úmrtí informoval na sociálních sítích jeho dlouholetý kolega zpěvák Ivan Mládek. Členem kapely byl Přibyl od roku 1970.

Janda, Kozub i Basiková. Podívejte se, kdo vzdal hold Patriku Hezuckému v O2 areně

Petr Janda a Leoš Mareš na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena,...

Přátelé nejen z hudební branže se v pondělí 19. ledna sešli v pražské O2 areně, aby dali poslední sbohem moderátorovi Patriku Hezuckému, který 5. prosince podlehl vážné nemoci. Večerem nazvaným...

Snímek roku vznikl v černouhelném dolu. Cenu Czech Press Photo má i náš fotograf

REPORTÁŽ Lukáš Kaboň, Deník Práce horníku na dole ČSM-Sever (OKD)

Titul Fotografie roku v prestižní soutěži Czech Press Photo připadla Lukáši Kaboňovi z Deníku, který fotografoval uzavírání posledního černouhelného dolu ve Stonavě. Úspěch slaví i fotograf Petr...

Odpad a zrada, psala kritika o Dědictví. Chytilová to však viděla dřív než ostatní

Bolek Polívka jako restituent Bohuš ve filmu Dědictcví Věry Chytilové.

Jako výjimečný film se dostalo 33 let staré Dědictví Věry Chytilové znovu do kin. Když se však v prosinci roku 1992 objevil na plakátech kin nápis Dědictví aneb Kurvahošigutntág, způsobilo to malý...

RECENZE: Neví si rady sám se sebou a dostane na starost čtyři vrtošivé matky

60 %
Z filmu Čtyři matky

Vítězný snímek diváckého hlasování na loňské Letní filmové škole vstupuje do kin. Jmenuje se Čtyři matky, v Irsku jej natočili bratři Colin a Darren Thorntonovi a sympatie si získává humorem, jenž...

27. ledna 2026  11:30

KOMENTÁŘ: Na Kavčí hory s vidlemi a cepy? Leda by zrušili Peče celá země

Premium
ilustrační snímek

Napadá mě jediný logický důvod hrozící vzpoury v České televizi: protože mrzne, těší se stateční obránci svobodné obrazovky znovu do spacáků. Jako v zimě před pětadvaceti lety, kdy rovněž redaktoři...

27. ledna 2026

Odpad a zrada, psala kritika o Dědictví. Chytilová to však viděla dřív než ostatní

Bolek Polívka jako restituent Bohuš ve filmu Dědictcví Věry Chytilové.

Jako výjimečný film se dostalo 33 let staré Dědictví Věry Chytilové znovu do kin. Když se však v prosinci roku 1992 objevil na plakátech kin nápis Dědictví aneb Kurvahošigutntág, způsobilo to malý...

27. ledna 2026

Božena Němcová pila rum, kouřila a měla milence. Svatá nebyla, líčí historik Čechura

Premium
Božena Němcová byla nejvýznamnější Češkou 19. století. Jako silná, nespoutaná,...

Božena Němcová byla nejvýznamnější Češkou 19. století. Velice brzy měla čtyři děti, ale vedle konfliktního vztahu s manželem také řadu milenců. Bylo její dílo úspěšné už za jejího nedlouhého života?...

26. ledna 2026

Geometrie, ze které jde hlava kolem. Na Kampě zahájili výstavu Pavla Rudolfa

Výstava Pavla Rudolfa v Museu Kampa

Museum Kampa zahájilo pro příznivce výtvarného umění první novou výstavu letošního roku. Výstavní prostor konírny poskytlo dílům brněnského umělce Pavla Rudolfa, jehož konceptuální a geometrické...

26. ledna 2026  16:27

Co cenzura zakázala. Nesmrtelné Studio Kamarád čelilo i kritice a načas zaniklo

Premium
KAŽDÝ tuhle partu zná. Nechybějí tryskomyši, Fámula, Muf ani Hary Šoumen.

Psst, nikomu to neříkejte! Když se 4. ledna 1981 ve vysílání poprvé objevilo Studio Kamarád, nešlo o výsledek nějakého oficiálního pokynu, spíše o „diverzní“ akci několika zaměstnanců. Pracovníci...

26. ledna 2026

Nominace na komiksové ceny Muriel ovládl Oskar Ed výtvarníka Branka Jelineka

Grafika komiksových cen Muriel za rok 2025

Devatenáctý ročník komiksových cen Muriel zná nominace v osmi soutěžních kategoriích. Vítězové budou vyhlášení 19. února v pražském kině Atlas, večerem bude provázet moderátor a komiksový kreslíř...

26. ledna 2026  13:30

Zemřel výtvarník Boris Jirků, ilustroval knihy Márqueze, Bulgakova i Charmse

Boris Jirků (2019)

Ve věku 70 let zemřel malíř, sochař, knižní ilustrátor, profesor kresby a bývalý rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Boris Jirků. Zprávu o jeho úmrtí zveřejnil na sociální síti designér...

26. ledna 2026  12:09

Zemřel Jiří Přibyl z Banjo Bandu. Díky němu jsem se mohl živit muzikou, truchlí Mládek

Ivan Mládek při vystoupení se skupinou Banjo Band (26. června 2002)

Zemřel někdejší člen legendárního Banjo Bandu Jiří Přibyl. O jeho úmrtí informoval na sociálních sítích jeho dlouholetý kolega zpěvák Ivan Mládek. Členem kapely byl Přibyl od roku 1970.

26. ledna 2026  11:46

Nahá těla, kouř i válka. Lena Knappová se podělila o příběhy svých fotografií

Fotografie z cyklu Chapters slovenské fotografky Leny Knappové. Snímky...

Původem z Trenčína, Lena Knappová (1995) už téměř deset let dokumentuje zákulisí módních přehlídek na pařížském fashion weeku. Nejdéle spolupracuje s giganty módního světa jako je Rick Owens, Yohji...

26. ledna 2026  9:15

Show Lucie Výborné, nebo Kotkovi Zrádci? Hlasujte v Televizních cenách iDNES.cz

Hostem pořadu Rozstřel je Vojtěch Kotek, scenárista, režisér a herec.

Právě odstartovalo hlasování v již 11. ročníku Televizních cen iDNES.cz. Kdo získá cenu pro nejlepší český či zahraniční seriál, dokument či zábavní pořad, opět můžete rozhodnout vy, čtenáři...

26. ledna 2026

Ústecká kapela UDG se po dvaceti letech rozpadla

UDG pokřtili desku Emotikon. (Lucerna Music Bar, Praha, 30. března 2016)

Kapela UDG, kterou proslavily hity jako Hvězdář, Motýl nebo Kurtizána, po více než dvaceti letech končí ve svém původním složení. Na svém oficiálním Facebooku oznámila, že byť navenek mohla působit...

24. ledna 2026  20:14,  aktualizováno  25. 1.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.