RECENZE: Neví si rady sám se sebou a dostane na starost čtyři vrtošivé matky
Literát, kterého ztvárnil James McArdle, má kvůli propagaci své prvotiny odjet na knižní turné za oceán. Jenže jeho matka, která se zotavuje z mrtvice, vyžaduje synovu neustálou péči – a nejen ona. Hrdinovi kamarádi si totiž vyrazí na pár dní do ciziny a nechají mu na starost i své maminky.
Do současné módní vlny příběh zapadá faktem, že všichni synové patří k homosexuálům, nadčasový humor pak čerpá zejména ze vztahů mezi matkami, které se vidí poprvé, podezíravě na sebe nevraží, útočí, žárlí, odmítají společné aktivity a činí si nároky na hostitelovu pozornost.
Zápletka poskytuje šanci čtyřem výtečným herečkám. Hrdinovu maminku hraje Fionnula Flanaganová, známá z hororu Ti druzí či ze seriálů Ztraceni a Bratrství, a byť komunikuje pouze přes počítač, svou přezíravostí a panovačným tónem dovede být jízlivě nesnesitelná až na zabití.
Ovšem pokud jde o výstřednost, Dearbhla Molloy, Paddy Glynnová a Stella McCuskerová v rolích dočasných spolubydlících si s ní nezadají. Jedna přejemnělá, jedna jadrná, jedna užvaněná plus bezmocná hostitelka naštvaná na vetřelkyně; to je partička, před níž hrdina utíká do auta, odkud se snaží napravovat svou kariéru i pošramocené intimní vztahy.
Dokud jsou dámy na kordy, baví hlavně situační komika, třeba když se nechají vozit každá za svým cílem: k lékaři, k holiči, na mši, na pohřeb, v noci na karaoke nebo na skleničku. Zatímco on se je zoufale snaží uhlídat, ony jej začnou mateřsky analyzovat: „Je divný.“ „Jako jeho otec.“
Čtyři matky
Irsko, 2024, 89 min
Režie: Darren Thornton
Scénář: Darren Thornton, Colin Thornton
Hrají: James McArdle, Fionnula Flanagan, Dearbhla Molloy, Stella McCusker, Paddy Glynn, Niamh Cusack, Gaetan Garcia, Rory O’Neill, Leonora Lonsdale, Adam Fergus
Kinobox: 70 %
Odtud už chybí krůček, aby ledy mezi ženami roztály. Vytahují se fotky zesnulých manželů, probírá sex a na duchařské seanci ověřuje, zda bývalí partneři zvědavých stařenek „opravdu odpočívají v pokoji“. Přibývá něhy, pochopení a výměny rolí, kdy naopak seniorky svému ochránci poskytují psychoterapii.
Úsměv obstará ještě milá pointa s Poirotem, ale o čisté komedii, natož o vyložené taškařici se rozhodně mluvit nedá. Z civilně pojatého snímku lze navíc podprahově vycítit stopy smířeného smutku milujících matek, které přijaly fakt, že vnoučat se zřejmě nedočkají. A mimochodem, zápletku Irové převzali z italského filmu Sváteční oběd, kde hrdina hostil cizí stařenky, jenom aby splatil dluhy.
