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RECENZE: Jdi a dívej se. Pátá Fauda hýčká trauma 7. října, své kouzlo však ztrácí

Adam Hájek
  10:00

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Záběr z páté řady izraelského seriálu Fauda | foto: Profimedia.cz

Špionský seriál Fauda je bezkonkurenčně nejúspěšnější exportní artikl izraelského televizního průmyslu, a tak není divu, že se napjatě čekalo, jak zpracuje útok Hamásu ze 7. října. Tvůrci zůstali v půli cesty, ale jedno se jim nedá upřít: brutální řádění teroristů v kibucech ukázali nadmíru sugestivně.

Mista’arvim v hebrejštině znamená něco jako „ti, kteří se stávají Araby“. Je to speciální jednotka tajné služby Šin Bet určená k infiltraci mezi palestinské militantní organizace. Její příslušníci mluví perfektně arabsky, ovládají přízvuky Západního břehu, Korán umí odrecitovat i pozpátku.

To je základní koncept, na kterém stojí úspěch izraelského seriálu Fauda. Dobrodružství izraelských špionů mezi Palestinci za deset let viděly desítky milionů diváků, seriál sklízí ceny na festivalech a jeho hlavní hrdina Doron se stal prototypem izraelského Bruce Willise. Znalci regionu oceňovali, že tvůrci „nesvatou válku o Svatou zemi“ neukazovali černobíle a Palestinci jsou pro ně také lidi.

Seriálu se daří to, co se vládě premiéra Benjamina Netanjahua nikdy nepovedlo: ukázat a vysvětlit západnímu publiku hloubku traumatu způsobeného 7. říjnem a dostat jeho sympatie na stranu Izraele.

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