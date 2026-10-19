Mista’arvim v hebrejštině znamená něco jako „ti, kteří se stávají Araby“. Je to speciální jednotka tajné služby Šin Bet určená k infiltraci mezi palestinské militantní organizace. Její příslušníci mluví perfektně arabsky, ovládají přízvuky Západního břehu, Korán umí odrecitovat i pozpátku.
To je základní koncept, na kterém stojí úspěch izraelského seriálu Fauda. Dobrodružství izraelských špionů mezi Palestinci za deset let viděly desítky milionů diváků, seriál sklízí ceny na festivalech a jeho hlavní hrdina Doron se stal prototypem izraelského Bruce Willise. Znalci regionu oceňovali, že tvůrci „nesvatou válku o Svatou zemi“ neukazovali černobíle a Palestinci jsou pro ně také lidi.
Seriálu se daří to, co se vládě premiéra Benjamina Netanjahua nikdy nepovedlo: ukázat a vysvětlit západnímu publiku hloubku traumatu způsobeného 7. říjnem a dostat jeho sympatie na stranu Izraele.