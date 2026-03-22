RECENZE: Jako by byli posledními lidmi. Film Při zemi láká působivými záběry
Některé úchvatné záběry si opravdu zaslouží velké plátno kin, do nichž snímek vstoupil, ale jiné působí pouze samoúčelně, vyloženě pro efekt, který přitom dokument nepotřebuje. Jeho pokladem totiž nejsou ornamenty založené mnohdy na makrodetailech, nýbrž lidé.
Každý z nich kráčí svou samotářskou trasou, jenom se psem, jako by byli prvními či posledními, na každý pád jedinými lidskými bytostmi na planetě. On kosí palouky, obnovuje mokřady, chrání vzácné rostliny a s lítostí přihlíží kácení suchých lesů.
Ona se speciálně vycvičenými psy pátrá po příčinách úhynu dravců a když po otráveném orlovi nalezne i další ptačí oběti, zužuje postupně okruh podezřelých až na pokraj pastviny u zanedbaného statku, kam ji už doprovází policie.
Při zemi
Česko, 2025, 80 min
Režie a scénář: Tomáš Elšík
Kinobox: Přidat hodnocení
Jestliže on zastupuje typ přírodního lyrika, který se vyjadřuje ve více méně meditativním monologu, ona působí věcně, střízlivě, výkonně – teprve ve chvíli, kdy se přiotráví i její psí pátrač, dá se ze ženina výrazu vyčíst hněv.
Zejména její linka se vyznačuje přirozeným napětím klasické detektivky od hledání stop až po soudní přelíčení. Tím spíše chybí důvod, proč snímek utíká k čistě estétským hrátkám včetně záběrů smažících se vajec. Jedna věc je majestátní let orla, druhá umělé čarování s estetikou.
Naštěstí díky tomu, že jde o ryze pozorovatelský projekt, který se vzdává publicistických pomůcek, vysvětlivek či komentářů, si snímek Při zemi uchovává působivou náladu. Dýchá z něj osamělost, ovšem jako volba, nikoli kletba, a v neposlední řadě nádherné ticho.
Tipy z televizního programu
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval
Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...