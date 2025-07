Celodenní mejdan u jezera. Festival Let It Roll chystá Day Rave a exkluzivní show snoubenců

Největší drum & bassový festival světa mění adresu. Let It Roll se letos poprvé uskuteční u jezera Most v Ústeckém kraji. Od 31. července do 2. srpna dorazí více než 150 umělců z celého světa. Chystá...