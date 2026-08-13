Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

RECENZE: Jak sestry Geislerovy dostaly od táty kimona, líčí Dvě deci tuše

Mirka Spáčilová
  16:00

Fotogalerie12 Premium

Ester Geislerová během uvedení filmu Dvě deci tuše v karlovarském Městském divadle (7. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Japanolog Petr Geisler zemřel těsně před svými šedesátinami v roce 2009. Nyní jeho portrét natočila jedna z dcer, Ester Geislerová; vystupují v něm též její sestry Aňa a Lela i matka Věra Geislerová.

V úvodu sypou otcův popel do moře a pak se Ester vyznává, že by chtěla vědět víc, takže se ponoří do vzpomínek rodiny i přátel, do hromady starých fotografií, nekrologů, amatérských filmových záznamů ve stylu dnešního home videa. A také do tatínkových kaligrafických děl.

Ovšem jedna věc je blízkého člověka lépe poznat, druhá věc pak své poznání zprostředkovat jiným. Co tedy z dokumentu Dvě deci tuše překročilo čistě domáckou podobu soukromého alba?

Právě Geislerovy partnerky hovoří asi nejvěcněji a nejpoctivěji.

Dočtěte tento článek s předplatným iDNES Premium

S reklamou Bez reklam

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

490
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle

Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)

Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...

Dokázal to, chválí Ztraceného manželka a Bouček. Na koncertě byli i Donutil či Jágr

Marek Ztracený je první český interpret, který uspořádal megakoncert na...

Koncert Marka Ztraceného si nenechala ujít řada známých osobností. Ve VIP zóně bylo možné potkat Richarda Genzera, Leoše Mareše, Jaromíra Jágra nebo třeba Miroslava Donutila. Nechyběla ani Ztraceného...

Podívejte se, jak Ztracený zazářil na Letné. Zrušený ohňostroj fanouškům nechyběl

„Ztracená rodina“ zaplnila v pátek Letenskou pláň a Marek Ztracený se tak stal...

„Ztracená rodina“ zaplnila v pátek Letenskou pláň a Marek Ztracený se tak stal historicky prvním českým interpretem, kterému se to podařilo. Finále s obřím ohňostrojem se sice nekonalo, ale vizuální...

David Koller na Friends Fest nedorazil. Pořadatelé museli narychlo měnit program

Festival Friends Fest v Pardubicích. (8. srpna 2026)

Na letošním Friends Festu v Pardubicích bylo k vidění vše, co k němu každoročně patří. Od amerických aut, motorek a hudby až po pořádné burgery. Jen jeden z hlavních taháků jaksi chyběl. David Koller...

V den svých narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Bylo mu 94 let

Vladimír Páral

Ve věku 94 let, v den svých narozenin, zemřel spisovatel Vladimír Páral. Byl autorem mnoha úspěšných románů, řada jeho knih byla zfilmována. Informaci o jeho úmrtí potvrdil jeho kamarád Jaroslav...

Na Máchově jezeře začne festival elektronické hudby. Vystoupí přes 50 umělců

U Máchova jezera se koná taneční festival.

O víkendu startuje dvoudenní festival elektronické hudby u Máchova jezera v Doksech na Českolipsku. Podle organizátorů vystoupí na třech pódiích přes 50 umělců. Akce Mácháč každoročně v létě přiláká...

13. srpna 2026  16:35

RECENZE: Jak sestry Geislerovy dostaly od táty kimona, líčí Dvě deci tuše

55 % Premium
Ester Geislerová během uvedení filmu Dvě deci tuše v karlovarském Městském...

Japanolog Petr Geisler zemřel těsně před svými šedesátinami v roce 2009. Nyní jeho portrét natočila jedna z dcer, Ester Geislerová; vystupují v něm též její sestry Aňa a Lela i matka Věra Geislerová.

13. srpna 2026

Hrady CZ se vracejí pod zámek v Hradci nad Moravicí. Vystoupí Landa, Klus i Mirai

Další zastávkou festivalu Hrady CZ se stane podzámčí v Hradci nad Moravicí na Opavsku. Vystoupí i skupina Mirai.

Podhradí zámku v Hradci nad Moravicí se v pátek a sobotu promění v centrum letní hudební scény. Festival Hrady CZ nabídne návštěvníkům nejen dva dny koncertů nejvýraznějších jmen české a slovenské...

13. srpna 2026  14:49

RECENZE: S Nedvědy do klece. Film Bojovník vědomě pracuje s žánrovými klišé

65 % Premium
Milan Ondrík a Ján Jackuliak ve filmu Bojovník

Bývalý mistr Evropy a olympijský medailista v boxu Pavel Hoffmeister, řečený Hoff, už dávno pověsil rukavice na hřebík. Jednoho dne ale dostane nabídku, kterou nedokáže odmítnout. Aby si sám sebe...

13. srpna 2026

Poprvé v Bulharsku. Eurovize 2027 se bude konat v Burgasu s upravenými pravidly

Bulharská reprezentantka DARA při svém finálovém vystoupení na Eurovision Song...

Příští ročník mezinárodní písňové soutěže Eurovize se uskuteční v bulharském letovisku Burgas ve dnech 11., 13. a 15. května 2027. Bulharsko bude příští rok hostit semifinále a finále této soutěže,...

13. srpna 2026  12:36

Temnější než Most!, ale s drsnými vtipy. První ukázky ze seriálu Oddíl B

Oddíl B: Tvůrci Mostu představují nový komediální seriál z nápravného zařízení

Na osvědčené duo Prušinovský-Kolečko se rozhodla vsadit televize Nova ve svém letošním podzimním programu. Dvojice, která stojí za úspěšnými seriály Most! a Okresní přebor, natočila nový seriál z...

13. srpna 2026  11:30

Premiéra Lucie, The Wailers i underground. Začíná TrutnOFF k Havlově devadesátce

Na Bojišti začal prvním dnem festival TrutnOFF. Jako první kapela vystoupila...

Premiéru nejznámější české kapely Lucie, návrat legendárních The Wailers nebo koncert americké gypsy punkové kapely Gogol Bordello přinese TrutnOFF Open Air Festival. Na trutnovském Bojišti začne...

13. srpna 2026  11:03

Neckář, Brichta či Tři sestry. Keltská noc slibuje našlapaný program i lepší areál

Václav Neckář na Keltské noci už v minulosti vystoupil a měl velký ohlas.

Večírkem pro nedočkavé dnes startuje hudební festival Keltská noc. Akce s více než třicetiletou historií se už podruhé uskuteční ve Vysokém nad Jizerou, kam se přestěhovala z Harrachova. Během tří...

13. srpna 2026  10:50

GLOSA: Švejk do každé rodiny. Haškův román nestárne. Je věčný jako lidská blbost

Jaroslav Hašek

Před pěti lety vydali v brněnském Hostu výbor z jeho povídek, teď přidali jeho životní dílo – román, který rezonuje po celém světě v překladu do víc než šedesáti jazyků. Víte, o koho jde? No přece o...

13. srpna 2026

Hra se vymkla kontrole. Snímek Jumanji: Velký útěk představuje první trailer

Snímek z filmu Jumanji: Velký útěk

Na počátku byl rodinný dorodružný snímek Jumanji z roku 1995 s Robinem Williamsem v hlavní roli. Následoval film Jumanji: Vítejte v džungli (2017), o dva roky mělo premiéru pokračování Jumanji: Další...

13. srpna 2026

Svetry vadily režimu, v Íránu se Pat a Mat stali kultem. O vzniku fenoménu A je to!

Premium
Chtěli jsme připomenout padesáté jubileum dvou nejzábavnějších kutilů na...

Chtěli jsme připomenout padesáté jubileum dvou nejzábavnějších kutilů na světě. Jenže Pat a Mat nás převezli. Jsou tak brilantně nešikovní, že geniálně popletou úplně všechno. I datum vlastní...

12. srpna 2026

Praha jako lokace Netflixu. V září začne natáčení seriálu podle knihy Dana Browna

Na tiskové konferenci vystoupil americký spisovatel Dan Brown, který představil...

V září spustí v Praze platforma Netflix natáčení seriálu Tajemství všech tajemství podle zatím poslední stejnojmenné knihy známého spisovatele Dana Browna. Děj knihy začíná v české metropoli a...

12. srpna 2026  17:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×