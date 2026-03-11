RECENZE: Proti stalinskému systému se srdcem na dlani? Směšná sebevražda

Mirka Spáčilová
  15:53
Pomalá, dusná a precizní studie beznaděje za stalinismu; tak se dá popsat novinka kin Dva prokurátoři. Dost napoví dva údaje: režisér Sergej Loznica, kritik Putinova režimu, žije v Německu a autor knižní předlohy Georgij Děmidov po svém zatčení v roce 1938 strávil v gulagu čtrnáct let.
Z filmu Dva prokurátoři

Z filmu Dva prokurátoři | foto: Aerofilms

Z filmu Dva prokurátoři
Z filmu Dva prokurátoři
Z filmu Dva prokurátoři
Sergel Loznica uvedl na karlovarském festivalu 2019 dokument Proces
5 fotografií

Právě v té době, konkrétně v roce 1937, se odehrává příběh Dvou prokurátorů. Začíná v zašlé káznici plné politických vězňů, kde jeden z nich dostane za úkol spálit zadržené motáky. Většina z nich je se slepou důvěrou adresovaná Stalinovi; jeden se však obrací na oblastní prokuraturu – a kupodivu najde adresáta.

Mladý idealista, stejně naivní jako paličatý, si razí cestu špalírem žen v černém, vyhlížejících marně své vězněné partnery. Než se probije až k veliteli, absolvuje odyseu kafkovským prostředím i rituály, vroubenou podezíravou neochotou, ale zůstává odhodlaný: „Já počkám.“

Ostatně je vyzbrojen průkazem prokurátora, rudou knížkou a neochvějnou vírou v sovětskou zákonnost. Přesto i na něj podprahově působí hrozivý systém chodeb, dveří, zámků a strážných; z pohledu netrpělivého diváka je to pouť až úmorná, ale účinná.

Těžko se najde něco tak bezútěšného; nepohodlného návštěvníka straší epidemií tyfu, mrtvolu ze dvora záhadně zmizí, bachaři se tváří hrozivě – a proti celé mašinérii stojí jen mladíček s blokem, tužkou a služebním přesvědčením, že dopis musí prověřit přímo u jeho autora.

Najde lidskou trosku, jejíž monolog o zatčení, bití, mučení a vydírání za účelem falešného doznání slouží jednak jako obžaloba systému, jednak coby vysvětlivka pro diváky, kteří snad ještě nevědí. Ovšem podstatná je mise, kterou trestanec hostovi svěří: ať to všechno tlumočí v Moskvě.

Dva prokurátoři

65 %

Francie / Německo / Nizozemsko / Rumunsko / Litva / Lotyšsko / Ukrajina, 2025, 117 min

Režie: Sergej Loznica

Předloha: Georgij Děmidov (kniha)

Scénář: Sergej Loznica

Hrají: Alexandr Kuzněcov, Anatolij Bělyj, Vytautas Kaniušonis, Alexandr Filippenko, Valentin Novopolskij, Sergey Podymin, Lukas Petrauskas, Ivgeny Terletsky a další

Kinobox: 71 %

Od této chvíle se strach o mladého snílka stále stupňuje, i když třeba jen ve vlaku naslouchá historce invalidy, jenž prosil o pomoc přímo Lenina. Mimochodem právě v ní se zaskví skvělý překlad zasazený do typické melodie ruského jazyka.

Na úřadě se kafkovská tónina znovu přihlásí: stojí frontu, ale neví proč, hledá slyšení, ale neví u koho, bojuje s úředníky, aby mohl být vůbec přijat, zjevně už jej hlídají a jeho vytrvalost je podrobena tvrdé zkoušce v nabité čekárně, kde panuje ponurá nálada jako před zubní ordinací.

Nakonec stane proti svému nejvyššímu nadřízenému. Popravdě i člověk, který krvavou pověst tehdejšího generálního prokurátora Vyšinského nezná, má poměrně jasno, jak u něj hrdina asi pochodí, a podobně odhadne, že veselé kumpány na zpáteční cestě nepotká náhodou.

Zkrátka překvapení rozhodně nepatří k výbavě Dvou prokurátorů. Jejich síla spočívá v krajní stylizaci, na níž má značný podíl kameraman Oleg Mutu a s jejíž pomocí se buduje důkaz, že lidé s čistým hledím, srdcem na dlani a vírou ve spravedlnost jsou v očích diktatur leda tak směšní sebevrazi.

