Pavla Gajdošíková v hlavní roli kraluje snímku i herecky, až občas přijde člověku líto, že jí scénář režiséra Petra Zahrádky nedovolil víc než lehce pubertální přesouvání od jednoho manekýna k druhému. Od přelétavého požitkářského šéfa Marka Lambory k Adamovi Vaculovi v titulní úloze jednoho z posledních opravdových chlapů.
Když vezme do ruky sekeru, aby si na kopci nad dědinou postavil romantický srub, svlékne se do půl těla, takže dámy mohou obdivovat nejen jeho fyzickou zručnost. Zkrátka partner snů.