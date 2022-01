RECENZE: V národě kutilů mají vzteklí Mistři dílny u diváků šanci

Princip je prostý, ruční výtvory soupeřících týmů posuzují dva stálí porotci, z nichž Šimon Caban pobavil svou první dětskou stavbou – šibenicí ze zápalek, plus jeden odborník přizvaný vždy ke konkrétnímu zadání. První úkol zněl: postavte za šest hodin funkční motokáru.

Nenápadný půvab Mistrů dílny vzniká vlastně bezděčně. Mimo jiné přináší přirozené popření moderních genderových pouček, neboť pánové se zcela samozřejmě vrhají do sváření a dámy do zdobení, což ve výsledku zaručuje leckdy bizarní kombinaci účelu a vzhledu.

K tomu se přidává kouzlo zmatků, když se třeba splete pravá strana s levou nebo se kdovíproč netočí kola, a se vzrůstající nervozitou se stupňují i hádky v obou družstvech včetně nevinně spontánních vulgarit.

Výhodou premiérového formátu je obrazová přitažlivost; neustále se totiž něco děje, vyvíjí a mění, což jednak pomáhá bezprostředním reakcím moderátora Vojtěcha Kotka, jednak vytváří vděčný kontrast k uhlazeným medailonkům hráčů.

Na rozdíl od jiných talentových soutěží typu SuperStar, kde navenek každý každému tleská a všichni papouškují fráze o báječné partě, se Mistři dílny nepřetvařují, naopak člověk čeká, kdy od uštěpačných poznámek přejdou k vrhu nářadím.

Ženy jsou jedovatě útočnější hlavně mezi sebou navzájem, muži zase spíše vůči opačnému pohlaví jako celku – „mohly by dělat dekoratérky v Kotvě“. A při vyřazování nejslabších článků z poražené party už se neberou vůbec žádné ohledy.

Hlavní příjemnou změnu však představuje skutečnost, že Mistři dílny zůstávají realisticky na zemi, přesněji u ponku. Ač se strukturou podobají jiným soutěžím včetně bonusových meziher a verdiktů poroty, nebudují hvězdnou stylizaci pohádkového snu.

Dream Team - Mistři dílny režie Ivana Křenová účinkují Vojtěch Kotek, Šimon Caban, Kamila Douděrová, Tomáš Enge Hodnocení: 60 %

Nepředvádějí róby, šperky, účesy ani laserové efekty, nepotřebují skandující fanoušky či uslzené rodinné příslušníky, natož luxus jako Love Island nebo exotiku jako Survivor. Stačí jim soutěžící: ušpinění a vzteklí.

Zamrzí, že část pravidel – co se stane s vyloučenou dvojicí – si tvůrci schovali až napříště; budí to dojem, jako by sami ještě tápali. Nicméně po vaření, pečení, zpívání, tančení a namlouvání mohou mít právě domácké parametry Mistrů dílny v národě kutilů diváckou šanci.