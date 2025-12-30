RECENZE: Když zdraví předstírají postižené. Kolečkův Dream Team baví, ale opatrně

Z filmu Dream Team | foto: CinemArt

Mirka Spáčilová
  14:00
Komedie, která se více kaje než směje. Tak lze shrnout novinku kin Dream Team, kterou táhne dopředu skvostný Martin Hofmann v hlavní roli svérázného trenéra basketbalu, odhodlaného uspět na paralympiádě i za cenu podvodu.

