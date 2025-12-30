RECENZE: Když zdraví předstírají postižené. Kolečkův Dream Team baví, ale opatrně

Podobný případ, kdy zdraví sportovci předstírali handicapované, se skutečně stal, ovšem scenárista Petr Kolečko přidělil filmovému trenérovi dvě polehčující okolnosti.
Milostné zápletky nejsou zrovna nejsilnější stránkou autora.
Herečka Brigitte Bardotová (†91) poznala světovou slávu i její odvrácenou tvář. Smysl života nakonec našla v ochraně zvířat. Ve Francii prosadila například zákon o milosrdnějším způsobu zabíjení na...
Zemřela francouzská herečka a filmová legenda Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let. Uvedla to agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V listopadu se herečka zotavovala po pobytu v...
Už tu byly horší, ale i lepší štědrovečerní pohádky než Záhada strašidelného zámku, v níž se kouzla příliš dlouho jen předstírala, než konečně vzlétla čarodějka na koštěti. Samozřejmě hodná...
Slovenská koprodukční pohádka Největší zázrak, kterou ČT uvedla na Boží hod, přidala k tradiční love story princezny a plebejce jednu slibnou postavu, čaroděje nešiku. Ale bohužel ji využila pramálo,...
Přesně před pětačtyřiceti lety, 25. prosince roku 1980, se na televizních obrazovkách poprvé objevil pohádkový seriál Arabela, zrozený z tvůrčí fantazie pánů Václava Vorlíčka a Miloše Macourka....
Komedie, která se více kaje než směje. Tak lze shrnout novinku kin Dream Team, kterou táhne dopředu skvostný Martin Hofmann v hlavní roli svérázného trenéra basketbalu, odhodlaného uspět na...
Před patnácti lety, 30. prosince 2010, zemřel někdejší hlasatel Československé televize, konferenciér a režisér Miloš Frýba. Na místě televizního hlasatele byl coby první muž. V 80. letech se stal...
Pětici nejlepších knih roku podle literárního kritika Radima Kopáče vede Salman Rushdie se svým přemítání po pokusu o vraždu. Zaujaly ale i romány od Jiřího Hájíčka, Petry Soukupové, Petry Dvořákové...
Čtyřiačtyřicetiletá zpěvačka a držitelka ceny Grammy Beyoncé se zařadila mezi nejbohatší lidi světa. Přispěl k tomu úspěch jejího posledního turné Cowboy Carter, které jí vyneslo více než 400 milionů...
Netuším, kde se schovávají... Přitom bych je tak ráda poznala! Myslím vánoční stávkokazy, příslušníky vzácné skupiny televizních diváků, kteří v předvánočním průzkumu společnosti Axocom statečně...
Slovenské národní divadlo (SND) propustí pět herců včetně Táni Pauhofové, známé také účinkováním v české filmové produkci. Uvedl to v pondělí Denník N s odvoláním na své zdroje. Oficiálním důvodem...
Poslední den roku 2025 se na televizních obrazovkách ponese v duchu osvědčené klasiky i velkolepých zábavných speciálů. Zatímco dopoledne a odpoledne ovládnou pohádky a legendární komedie, večer si...
Zpěvák a skladatel Michal Hrůza vydal desku Kouzlo samoty se stejnojmennou písní a klipem, který obsahuje záběry z jeho cesty za polární kruh. Najdeme na něm také novou verzi hitu Voda živá, který...
Podle očekávání o vánočním víkendu v českých kinech vítězil Avatar: Oheň a popel. Od Božího hodu do neděle přišlo na třetí díl série 115 tisíc lidí, od premiéry 390 tisíc. Ale půlmilionovou tuzemskou...
Nejnavštěvovanějšími filmy roku v českých kinech jsou Minecraft film, F1 a Vyšehrad Dvje. Ani jeden se ale nedostal mezi pět nejlépe hodnocených filmů redaktorů kulturní rubriky iDNES.cz. Těm vévodí...
O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...
Slavná hudební stanice MTV ukončí po celém světě k poslednímu prosinci vysílání několika svých hudebních kanálů. Výjimkou budou pouze Spojené státy, kde pro diváky zůstane jen jediný kanál MTV HD,...
Streamovací služby v čele s Oneplay letos vsadily hned na několik návratů seriálů z devadesátých let a začátku milénia. Comeback zažily třeba Čarodějky, Melrose Place, Beverly Hills 90210 nebo...